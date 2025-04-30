Інтерфакс-Україна
Події
14:35 30.04.2025

Шмигаль доручив розглянути можливість запровадження прискорених підходів до відновлення інфраструктури теплопостачання

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Шмигаль доручив розглянути можливість запровадження прискорених підходів до відновлення інфраструктури теплопостачання

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Антикризового енергетичного штабу доручив розглянути можливість запровадження спеціальних прискорених підходів до відновлення інфраструктури теплопостачання.

"Як доповів міністр енергетики, з 30 грудня 2024 року обмеження електроенергії для побутових споживачів не застосовуються. Крім того, мінімізовано обмеження для бізнесу. Міністром затверджені графіки відновлення. У 2025 році планується ввести близько 1 ГВт генерації. 170 МВт — уже введено. Загалом, за інформацією Міненерго, після атак відновлено 1,5 ГВт генерації", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за підсумками засідання Антикризового енергетичного штабу.

Прем'єр підкреслив, що важливо також зберегти ритмічну міжнародну підтримку, і розповів, що в рамках хабу екстреної енергетичної допомоги 146 компаній енергетичного сектору отримали допомогу від 38 країн, а у Фонді підтримки енергетики України зібрано близько EUR1,2 млрд донорських коштів.

"Окремо приділили увагу ситуації в містах, які росія атакує особливо активно: Миколаїв, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро та інші наші громади. Через російські обстріли ситуація важка. Дав завдання провести засідання ТЕБ і НС щодо підготовки до наступного осінньо-зимового періоду та розглянути можливість запровадження спеціальних прискорених підходів до відновлення інфраструктури теплопостачання", - написав він.

Серед іншого, Антикризовий енергетичний штаб поставив перед відповідальними міністерствами та відомствами завдання до 15 травня розробити детальний план підготовки до опалювального сезону у сфері житлово-комунального господарства.

Теги: #шмигаль #теплопостачання

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