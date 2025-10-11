Інтерфакс-Україна
Події
11:26 11.10.2025

На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

1 хв читати
На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК
Фото: https://www.dtek-krem.com.ua/

Енергетикам після нічного ворожого обстрілу Одещини вдалося перезаживити обʼєкти критичної інфраструктури та частину будинків через резервні схеми і повернути світло для 240 тис. родин, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Після дозволу від військових та рятувальників енергетики мають оглянути обладнання, щоб оцінити масштаби пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

Міськрада Одеси поінформувала, що після нічної ворожої атаки без світла залишились оселі 317 тис. родин. "На ранок там, де це технічно можливо, фахівці перезаживили з резервних джерел обʼєкти критичної інфраструктури та 240 тис. клієнтів", - йдеться у повідомленні.

Станом на 11:00 11 жовтня на Одещині без світла залишається 77 тис. сімей.

Як повідомлялося, Росія масовано атакувала Одесу БпЛА. За інформацією ДСНС, внаслідок влучань спалахнули пожежі на енергетичній інфраструктурі та в будівлі готельно-ресторанного комплексу. Також зазнали пошкоджені 3 житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

Теги: #одеська #підключення #світло #дтек

