"ДТЕК" заживив насамперед критичну інфраструктуру в Києві, працює над подальшим підключенням споживачів

Фото: https://www.dtek-krem.com.ua/

"ДТЕК" повідомляє про відновлення електропостачання 270 тис. мешканців Києва та зазначає, що насамперед підключили до електрики об’єкти критичної інфраструктури.

"Енергетики "ДТЕК" повернули світло 270 тис. мешканців столиці після обстрілів. Насамперед ми відновили електропостачання об’єктів критичної інфраструктури: транспорту, водоканалізаційних господарств, медичних та освітніх закладів", – йдеться в повідомленні компанії в Телеграм-каналі, розміщеному о 13:36.

Там зазначили, що ситуація залишається складною, втім, усі аварійно-ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути електрику в оселі киян.

Водночас Телеграм-бот "ДТЕК Київські електромережі" повідомив, зокрема, мешканців Печерського району про перенесення планового відновлення електропостачання з 12.00 приблизно на 18.00.

За інформацією КМДА, розміщеною в Телеграм о 13:21, через атаку РФ у столиці без енергопостачання перебували 2939 об’єктів інфраструктури.

При цьому без водопостачання залишалося 4474 будинки, і, за інформацією "Київводоканалу", триває заповнення водопровідної системи.

Без теплопостачання на той час було 136 закладів соціальної сфери, у яких вже стартував опалювальний сезон.

Крім того, від газопостачання від’єднали будинок на бульв. Лесі Українки, що зазнав пошкоджень через обстріл.