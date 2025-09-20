Безпілотники СБУ та ССО ЗСУ зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у РФ

Далекобійні безпілотники ЦСО “А” СБУ та ССО ЗСУ вночі в суботу, 20 вересня, уразили низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу “Куйбишев – Тихорецьк”, які задіяні в експорті нафти через порт Новоросійськ, повідомили джерела агенства “Інтерфакс-Україна” в СБУ.

Українські дрони уразили станції “Зензеватка” (н.п. Зензеватка, Волгоградська обл., рф), “Совхозная-2” (н.п. Прогрес, Самарська обл., рф), а також на лінійно-виробничій диспетчерській станції “Самара” (н.п. Просвєт, Самарська обл., рф). Унаслідок атаки українських безпілотників станції зупинили роботу та перекачування нафти.

“СБУ продовжує свою успішну роботу із запровадження дронових санкцій проти російських НПЗ та нафтоперекачувальних станцій. Саме ця інфраструктура приносить у бюджет рф нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України. Робота над перекриттям цих грошових потоків триватиме й надалі”, – зазначило поінформоване джерело в СБУ.