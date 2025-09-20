Інтерфакс-Україна
Події
16:41 20.09.2025

Безпілотники СБУ та ССО ЗСУ зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у РФ

1 хв читати
Безпілотники СБУ та ССО ЗСУ зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у РФ

Далекобійні безпілотники ЦСО “А” СБУ та ССО ЗСУ вночі в суботу, 20 вересня, уразили низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу “Куйбишев – Тихорецьк”, які задіяні в експорті нафти через порт Новоросійськ, повідомили джерела агенства “Інтерфакс-Україна” в СБУ.

Українські дрони уразили станції “Зензеватка” (н.п. Зензеватка, Волгоградська обл., рф), “Совхозная-2” (н.п. Прогрес, Самарська обл., рф), а також на лінійно-виробничій диспетчерській станції “Самара” (н.п. Просвєт, Самарська обл., рф). Унаслідок атаки українських безпілотників станції зупинили роботу та перекачування нафти.

“СБУ продовжує свою успішну роботу із запровадження дронових санкцій проти російських НПЗ та нафтоперекачувальних станцій. Саме ця інфраструктура приносить у бюджет рф нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України. Робота над перекриттям цих грошових потоків триватиме й надалі”, – зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Теги: #ссо #нафтопровід #безпілотники #станції #удар #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:27 19.09.2025
СБУ затримала чотирьох мешканців Донеччини та Дніпропетровщини за передачу окупантам даних про систему оборони

СБУ затримала чотирьох мешканців Донеччини та Дніпропетровщини за передачу окупантам даних про систему оборони

09:53 19.09.2025
На Дніпропетровщині екскомандир в/ч разом із цивільними організовував втечі військовослужбовців за кордон – ДБР

На Дніпропетровщині екскомандир в/ч разом із цивільними організовував втечі військовослужбовців за кордон – ДБР

23:51 18.09.2025
Трамп заявив, що не може коментувати падіння російських безпілотників у Польщі

Трамп заявив, що не може коментувати падіння російських безпілотників у Польщі

14:02 18.09.2025
У Харкові затримали різноробочого, який планував коригування ворожих ударів

У Харкові затримали різноробочого, який планував коригування ворожих ударів

13:50 18.09.2025
СБУ підтверджує діпстрайк дронами на 1400 км по "Газпром Нафтохім Салават" в РФ

СБУ підтверджує діпстрайк дронами на 1400 км по "Газпром Нафтохім Салават" в РФ

12:07 18.09.2025
Сили спеціальних операцій втретє уразили Волгоградський НПЗ

Сили спеціальних операцій втретє уразили Волгоградський НПЗ

14:38 17.09.2025
СБУ та Нацполіція викрили шахраїв, що діяли під виглядом благодійного фонду

СБУ та Нацполіція викрили шахраїв, що діяли під виглядом благодійного фонду

09:51 15.09.2025
На Чернігівщині через цілеспрямований удар росіян травмовані чотири вогнеборці

На Чернігівщині через цілеспрямований удар росіян травмовані чотири вогнеборці

09:22 15.09.2025
Ворог завдав ракетного удару по полю на Сумщині, постраждало 11 людей

Ворог завдав ракетного удару по полю на Сумщині, постраждало 11 людей

12:07 12.09.2025
Російський ракетний удар під Сумами забрав двоє життів, п'ятеро поранені

Російський ракетний удар під Сумами забрав двоє життів, п'ятеро поранені

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запровадив три пакети санкцій проти пропагандистів, які допомагають Росії

Зеленський: Ми даємо додаткові гроші на дрони на кожен батальйон

Зеленський вважає справедливим говорити про спільне рішення щодо збиття дронів над Україною разом з іншими державами

Зеленський: Ніхто не розглядає "корейську" чи будь-яку іншу модель завершення війни

Зеленський: Як тільки кількість українських дронів буде зіставною з "руськими" – вони це відчують за паливним дефіцитом

ОСТАННЄ

Зеленський запровадив три пакети санкцій проти пропагандистів, які допомагають Росії

Українські захисники просунулися на новопавлівському і торецькому напрямках – Генштаб ЗСУ

Сенатори США запропонували щоквартально передавати заморожені російські активи Україні

Президент підписав закон, який визнає особливі заслуги перед Україною воїнів, нагороджених "Хрестом бойових заслуг"

УЧХ надає допомогу на місцях обстрілів РФ у Дніпрі та Миколаєві

Начальник Генштабу обговорив із представниками Групи сприяння безпеці України критичні потреби ЗСУ

У МЗС анонсували візит Сибіги та українські заходи під час Генасамблеї ООН

Росіяни просунулися у трьох областях – DeepState

В найближчі дні в Україні буде суха та тепла погода

Шестеро людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА