Кличко: Київ встановить 500 мобільних укриттів, потреби в них визначать РДА

В Києві планується встановити 500 мобільних укриттів, райдержадміністрації мають визначити місця розташування та потреби в таких укриттях, але пріоритет має бути відданий районам, де нема глибокого метро або стаціонарних укриттів, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у вівторок.

"Столиця планує встановити 500 мобільних укриттів. Виконавцями будуть – райдержадміністрації, які мають визначити місця розташування та потреби в таких укриттях. Нагадаю, що вимоги до таких укриттів нарешті чітко визначені на державному рівні, законодавчими нормами, як це і має бути", - написав він у Телеграмі.

Мер зазначив, що питання розширення системи укриттів є для міста пріоритетним, за останні роки столиця спрямувала на це понад 7 млрд грн, відремонтовано майже 2 000 укриттів.

"Є райони, де немає метро чи стаціонарних укриттів. Насамперед, йдеться про житлові масиви, що віддалені від центру, лівий берег. Мобільні укриття необхідні саме в місцях, де немає можливості облаштувати стаціонарні", - наголосив Кличко.

Як повідомлялось, 9 жовтня Київрада підтримала закупівлю мобільних укриттів, заплановано встановити 500 в різних районах. Депутати підтримали внесення змін до Міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми м.Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2024–2025 роки, якими продовжили її дію до 2028 року та передбачили закупівлю первинних (мобільних) укриттів.