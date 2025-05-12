Інтерфакс-Україна
Події
16:44 12.05.2025

УЧХ передав книги з міжнародного гуманітарного права понад 150 бібліотекам

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УЧХ передав книги з міжнародного гуманітарного права понад 150 бібліотекам
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Понад 150 бібліотек отримали книги з міжнародного гуманітарного права від Українського Червоного Хреста (УЧХ). 

“12 травня у Києві 150 бібліотек з усієї України отримали комплекти літератури з міжнародного гуманітарного права (МГП) — так стартувала національна кампанія «Книги з міжнародного гуманітарного права в бібліотеки України», ініційована Українським Червоним Хрестом. До проєкту долучилися Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого та Міністерство культури та стратегічних комунікацій України”, - повідомив УЧХ у понеділок у Фейсбуці.

До переліку переданої літератури увійшли 8 книжок та 2 тематичні інформаційні буклети. Ці видання охоплюють ключові теми: історію розвитку МГП, його основоположні принципи, правове регулювання ведення воєнних дій, захист цивільного населення, а також використання та захист символіки Червоного Хреста.

Започаткування масштабної ініціативи від УЧХ має на меті популяризувати знання про галузь міжнародного публічного права та зробити їх доступними широкому колу громадян. Всеукраїнська публічна кампанія реалізується у два етапи. Перший етап розпочався 12 травня 2025 р. У межах другого етапу заплановано передати додаткові примірники до обмінно-резервного фонду Національної бібліотеки України ім. Я.Мудрого для подальшого розповсюдження серед бібліотечних установ по всій країні.

 

 

Теги: #поліщук #тчху #бібліотеки #учх

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