Інтерфакс-Україна
Події
15:54 13.05.2025

Майже 14,2 тис. 18-річних не використали держдопомогу по "єКнига" в установлений термін - УІК

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Майже 14,2 тис. 18-річних не використали держдопомогу по "єКнига" в установлений термін - УІК
Фото: Pixabay

Майже 14,2 тис. 18- річних, які отримали 908 грн на покупку книг за програмою "єКнига", не використали державну допомогу в установлений термін, повідомив Український інститут книги (УІК).

Згідно з відповіддю УІК на запит агентства "Інтерфакс-Україна", від початку запуску програми "єКнига" (16 грудня 2024 року) надійшло 133 812 заявок від 18-річних на отримання коштів на купівлю книг.

Відзначається, що сума фактичних виплат з урахуванням повернення незарахованої та невикористаної державної допомоги становить 101,057 млн грн.

"Відповідно до інформації, яка надходить до Інституту від банків-учасників програми "єКнига", кількість отримувачів, які отримали і взагалі не використали державну допомогу на придбання книг становить 14 168 осіб", - додали в УІК.

За умовами програми, отримані кошти на рахунок потрібно витратити на книги впродовж трьох місяців, а надалі рахунок автоматично закривається.

Серед іншого, у відомстві розповіли, що на сьогодні залишок на рахунку, з якого проводиться виплата цієї держдопомоги, становить 71,4 млн грн (залишок коштів, які були передбачені у 2024 році), а також у 2025 році на проєкт "єКнига" передбачено фінансування 200 млн грн.

Як повідомлялося, 16 грудня в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн. на книжки за допомогою застосунку "Дія".

29 листопада директорка УІК Олександра Коваль заявила, що 2025 року коштів вистачить лише на 50% 18-річних, які мають право скористатися програмою державної допомоги "єКнига", оскільки хоча суму 2025 року і може бути збільшено до 372 млн грн, але наступного року програмою зможуть скористатися всі, кому 18 років виповнилося 2024 року і виповниться 2025 року.

Пізніше голова УІК заявила, якщо у 2025 році не вистачатиме коштів на програму державної допомоги "єКнига", влада обов'язково знайде спосіб виділити додаткове фінансування.

Теги: #уік #єкнига

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