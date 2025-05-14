Молодь за програмою "єКнига" надає перевагу книгам зарубіжних авторів

18-річні українці, які отримали 908 грн на покупку книг за програмою "єКнига", надають перевагу придбанню книг зарубіжних авторів, повідомив Український інститут книги (УІК).

"За 1 квартал у межах програми вісімнадцятирічні українці витратили на книги майже 68 млн грн. Ґендерно отримувачі розділилися так: 64,52% — жінки, 34,48% — чоловіки, за даними Міністерства цифрової трансформації України. Станом на 1 травня 2025 року 23 млн грн лишаються на рахунках отримувачів невитраченими", - йдеться в повідомленні УІК.

У відомстві повідомили, що загальна кількість придбаних книг на сьогодні складає 214 978 штук, серед яких 3 135 штуки - електронні.

Зазначається, що учасники програми "єКнига" надають перевагу онлайн-книгарням на противагу стаціонарним крамницям: 66,58% проти 33,42% відповідно.

Крім того, в Інституті склали рейтинги найпопулярніших видавництв, книгорозповсюджувачів та книг серед отримувачів державної підтримки "єКнига" протягом першого кварталу дії програми.

Зокрема, до п'ятірки книгарень увійшли: "Якабу" (відсоток охоплення 28,30%), "Книгарня Є" (25,41%), "Клуб сімейного дозвілля" (24,06%), "Рідіт" (5,90%) і "Книголенд" (4,02%).

До п'ятірки видавництв за охопленням увійшли: КСД (20,86%), Vivat (14,36%), BookChef (13,10%), "Ранок" (5,88%) і ВСЛ (3,71%).

"У переліку найпопулярніших книжок домінують зарубіжні автори (88%), з них переважає романтична та young adult література. Серед українських авторів трапляються автори бестселерів — Володимир Станчишин, Ілларіон Павлюк, Андрій Сем’янків. Спостерігаємо високий інтерес до книг із психології, зокрема таких, що порушують теми ментального здоров’я. Підвищений попит на серії книг: багато бестселерів є частинами циклів", - розповіли в УІК.

Раніше у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна" в Інституті книги заявили, що майже 14,2 тис. 18- річних, які отримали 908 грн на покупку книг за програмою "єКнига", не використали державну допомогу в установлений термін.

Як повідомлялося, 16 грудня в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн. на книжки за допомогою застосунку "Дія".

29 листопада директорка УІК Олександра Коваль заявила, що 2025 року коштів вистачить лише на 50% 18-річних, які мають право скористатися програмою державної допомоги "єКнига", оскільки хоча суму 2025 року і може бути збільшено до 372 млн грн, але наступного року програмою зможуть скористатися всі, кому 18 років виповнилося 2024 року і виповниться 2025 року.

Пізніше голова УІК заявила, якщо у 2025 році не вистачатиме коштів на програму державної допомоги "єКнига", влада обов'язково знайде спосіб виділити додаткове фінансування.