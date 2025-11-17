Інтерфакс-Україна
09:22 17.11.2025

Вже подано 5 млн заявок на зимову підтримку - Свириденко

Вже подано 5 млн заявок від українців на отримання 1 тис. грн в рамках програми "Зимова підтримка", повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Уже 5 мільйонів українців подали заявку на 1000 грн в межах програми "Зимова підтримка", зокрема 951 613 заявки подано на дітей", - написала вона в телеграм-каналі.

За її словами, кошти надійдуть протягом 10 днів.

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку у застосунку "Дія" чи у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн в рамках програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони. В той же час допомогу не може бути використано для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку із спеціального рахунку.

Уряд очікує від 10 до 14 млн отримувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" у 1 тис. грн для дорослих та дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати — 14 млрд грн.

Теги: #зимова_підтримка #заявки

