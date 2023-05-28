ЗС України знищили 52 із 54 "шахедів", які атакували Україну

Повітряні сили Збройних сил України знищили 52 з 54 "шахедів", які атакували Україну в ніч на неділю, повідомляє пресслужба ПС ЗСУ.

"У ніч на 28 травня 2023 р. ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку - Брянська область, та південного - Краснодарський край. У результаті успішної бойової роботи знищено 52 "шахеди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе - 54.

У відомстві повідомляють, що чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема, на Київщину.

"Тут, у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", знищено більшість ударних дронів!", - сказано в повідомленні.

Також до відбиття атаки залучено сили і засоби повітряного командування "Південь" і повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України, додали в Повітряних силах.