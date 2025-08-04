Росія планує використовувати Донецький аеропорт для запуску "шахедів" – ISW

Росія готується розширити використання окупованої території України для нанесення ударів з безпілотників типу "Шахед" по Україні, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 3 серпня.

"Супутникові знімки аеропорту на півночі окупованого Донецька від липня 2025 року показують, що російська влада частково розчистила укріплення на злітно-посадковій смузі та розпочала будівельні роботи на стоянках, можливо, в рамках підготовки до встановлення паливних баків. Українська розвідувальна група з відкритих джерел "КіберБорошно" повідомила, що супутникові знімки свідчать про те, що російська окупаційна влада будує закриті склади поблизу зруйнованого терміналу аеропорту та готує пункти ручного керування безпілотниками, місця для розвантаження боєголовок, пости повітряного спостереження та злітно-посадкову смугу", - вказується у повідомленні.

За оцінками "КіберБорошно", російська окупаційна влада розвиває в аеропорту інфраструктуру для запуску ударних безпілотників типу "шахед", дронів-приманок типу "гербера" та, можливо, реактивних безпілотників типу "герань" (шахед).

"Близькі до лінії фронту майданчики для запуску безпілотників дальнього радіусу дії скоротять час реакції української протиповітряної оборони", - наголошують аналітики.

Зазначається, що російські війська раніше вже запускали ударні безпілотники дальнього радіусу дії з окупованої України, і подальше використання Росією окупованої території для таких ударів становитиме все більшу загрозу для України та країн-членів НАТО, якщо Росія продовжуватиме окупувати українську територію.