РФ отримує від транзиту через нафтопровід "Дружба" кошти на тисячу "шахедів" на день

РФ здатна виробляти тисячу ударних дронів типу "Шахед" на добу, або 350 тисяч на рік на гроші, які отримує від транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба" територією України, заявляє народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Припиніть транзитувати російські енергоносії через українську територію. Це все тільки від вас залежить. При тому, що ми блокуємо по всьому світові російський експорт енергоносіїв, щоденно через територію України проходить майже на 25 мільйонів доларів, або більше як 7 мільярдів доларів на рік транзит російської нафти. І ці 7 мільярдів заходять для того, щоб росія могла додатково купувати зброю", – сказав Порошенко.

Як повідомляється на сайті політсили, в коментарі журналістам політик нагадав, що чинна влада підписала продовження контракту на транзит російської нафти, який закінчувався у грудні 2019 року. "На гроші, які йдуть через українську територію, росія може закупити до 350 тисяч Шахедів. Це означає до тисячі Шахедів в день. Кожен з киян, кожен з українців знає, що таке Шахеди і їхні атаки", – сказав Порошенко.

Він повідомив, що "Європейська солідарність" зареєструвала відповідну постанову Верховної Ради.

"Я не виключаю, що ми звернемося до Національного антикорупційного бюро з дослідженням можливого конфлікту інтересів, тому що частина нафтопродуктів, вироблених з російської нафти, по субсидованим цінам повертається в Україну. І нечисті на руку ділки, за інформацією, яку ми маємо з джерел правоохоронних органів, отримують корупційні прибутки", – наголосив Порошенко.

Джерело: https://eurosolidarity.org/2025/09/25/poroshenko-dohody-rosiyi-vid-tranzytu-cherez-naftoprovid-druzhba-cze-350-tysyach-shahediv-na-rik-abo-tysyacha-na-den/