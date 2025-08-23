Росія планує виробництво понад 6 тис. "щахедів" в місяць - ЗМІ

Росія нарощує виробництво ударних безпілотників і найближчим часом може вийти на випуск понад 6 тисяч дронів типу "Шахед" щомісяця, повідомляє CNN з посиланням на українську воєнну розвідку.

За даними джерел, виготовляти дрони всередині країни стало значно дешевше, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

У 2022 році Москва платила в середньому $200 тис. за один такий дрон, придбаний в Ірані. У 2025 році вартість знизилася до близько $70 тис. завдяки масовому виробництву на заводі в Алабузі (Татарстан).

Дослідження Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) наводить ще нижчі оцінки: вартість Shahed-136 може коливатися від $20 до $50 тис. Для порівняння, запуск однієї зенітної ракети-перехоплювача коштує понад $3 млн.

Саме низька собівартість дозволяє Кремлю значно інтенсифікувати удари по українських містах та інфраструктурі. Якщо раніше масовані ракетно-дронові атаки відбувалися приблизно раз на місяць, то нині вони повторюються в середньому кожні вісім днів, зазначають експерти CSIS.

Україна змушена витрачати дедалі дорожче озброєння на перехоплення дронів і водночас розробляє власні FPV-апарати та перехоплювачі для протидії масованим атакам.

