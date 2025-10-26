Командувач СБС Бровді підтвердив удар по Бєлгородському водосховищу

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив ураження Білгородського водосховища, після якого рівень води впав на 100 см.

"Белгородське водосховище сьогодні дало тріщину. З моменту чарівного пендюля рівень впав поки на 100 см", - інформує він у телеграм-каналі.

За його словами, в операції брали участь "Птахи" 1 окремого Центру Сил безпілотних систем, трансформованого з 14-го полку СБС.

