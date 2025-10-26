Інтерфакс-Україна
Події
19:40 26.10.2025

Командувач СБС Бровді підтвердив удар по Бєлгородському водосховищу

1 хв читати

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив ураження Білгородського водосховища, після якого рівень води впав на 100 см.

"Белгородське водосховище сьогодні дало тріщину. З моменту чарівного пендюля рівень впав поки на 100 см", - інформує він у телеграм-каналі.

За його словами, в операції брали участь "Птахи" 1 окремого Центру Сил безпілотних систем, трансформованого з 14-го полку СБС.

Джерело: https://t.me/robert_magyar/1497

Теги: #підтоплення #сбс #водосховище

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:04 26.10.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 632 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 632 ворожі цілі

08:03 24.10.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 868 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 868 ворожих цілей

14:27 23.10.2025
Командувач СБС Бровді закликав громадян Угорщини звільнитися від російського впливу

Командувач СБС Бровді закликав громадян Угорщини звільнитися від російського впливу

08:18 22.10.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 739 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 739 ворожих цілей

17:21 29.07.2025
Рятувальники ліквідують наслідки негоди в п'яти областях України

Рятувальники ліквідують наслідки негоди в п'яти областях України

17:22 20.07.2025
У Києві відновлено рух транспорту на площі Галицькій в напрямку проспекту Берестейського

У Києві відновлено рух транспорту на площі Галицькій в напрямку проспекту Берестейського

16:44 20.07.2025
Злива підтопила вулиці Києва, зокрема ускладнений рух транспорту на площі Галицькій в напрямку проспекту Берестейського

Злива підтопила вулиці Києва, зокрема ускладнений рух транспорту на площі Галицькій в напрямку проспекту Берестейського

10:23 10.07.2025
Через сильні дощі у Львові та передмісті затопило річку Зубру, є загроза підтоплення житлових районів

Через сильні дощі у Львові та передмісті затопило річку Зубру, є загроза підтоплення житлових районів

07:09 10.05.2024
Суд повернув державі водосховище і землю в Київській області вартістю 8 мільярдів

Суд повернув державі водосховище і землю в Київській області вартістю 8 мільярдів

20:28 10.02.2024
На Закарпатті через підтоплення перекрили дорогу державного значення

На Закарпатті через підтоплення перекрили дорогу державного значення

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

РФ застосувала проти України за тиждень майже 1200 дронів, 1360 КАБ та понад 50 ракет - Зеленський

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

ОСТАННЄ

Президент Литви пропонує обмежити транзит до Калінінграда та закрити кордон із Білоруссю - ЗМІ

До 10 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по мікроавтобусу у Сумському районі

На Кіровоградщині троє людей загинули від отруєння чадним газом, серед них двоє дітей

1200 дронів за тиждень: Зеленський закликав до спільної відповіді та повідомив про постачання "Міражів" і ракет

Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

Окупанти спрямували безпілотник у маршрутку, постраждали п'ятеро людей - прокуратура

Бессент назвав Дмитрієва пропагандистом, який бреше про санкції

Окупанти атакували Кривий Ріг КАБом, його знищила ППО

ГУР: Уражено три РЛС та ворожий десантний катер в окупованому Криму

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА