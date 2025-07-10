Через сильні дощі у Львові та передмісті затопило річку Зубру, є загроза підтоплення житлових районів

Унаслідок сильних дощів, що тривали вночі та вранці 9 липня, річка Зубра поблизу Львова вийшла з берегів - проїзд транспорту на цій ділянці наразі неможливий, повідомила Львівська міська рада.

Як повідомляється в телеграм-каналі, підтоплення також зафіксовано у самому Львові – на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна. У Сокільниках затоплено автостоянки поблизу житлового комплексу "Континент".

За даними мера міста Андрія Садового, у низці нежитлових зон рівень води сягає до трьох метрів. Через подальше підняття рівня води в Зубрі існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів.

"Просимо мешканців перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок", — написав він в телеграм-каналі.

Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, однак через безперервні опади повноцінно усунути наслідки підтоплень поки неможливо.

Дощ у Львові розпочався в середу. За ніч випало понад 115% місячної норми опадів. Згідно з прогнозом, дощі у місті триватимуть протягом дня.