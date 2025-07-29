Інтерфакс-Україна
Події
17:21 29.07.2025

Рятувальники ліквідують наслідки негоди в п'яти областях України

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Рятувальники ліквідують наслідки негоди в п'яти областях України
Фото: ДСНС

Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідовують наслідки злив і шквального вітру у Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях, повідомляє пресслужба ДСНС.

"У Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях відкачували воду з підвалів, дворів і житлових будинків, прибирали повалені дерева, допомагали населенню. Підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають. Потерпілих немає.

Окрім підрозділів ДСНС, до ліквідації наслідків активно долучаються офіцери-рятувальники громад. Вони оперативно допомагають населенню: відкачують воду, розчищають території та координують дії на місцях.

Теги: #наслідки #негода #рятувальники #підтоплення

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