Рятувальники ліквідують наслідки негоди в п'яти областях України
Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідовують наслідки злив і шквального вітру у Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях, повідомляє пресслужба ДСНС.
"У Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях відкачували воду з підвалів, дворів і житлових будинків, прибирали повалені дерева, допомагали населенню. Підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.
Роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають. Потерпілих немає.
Окрім підрозділів ДСНС, до ліквідації наслідків активно долучаються офіцери-рятувальники громад. Вони оперативно допомагають населенню: відкачують воду, розчищають території та координують дії на місцях.