Інтерфакс-Україна
Події
16:44 20.07.2025

Злива підтопила вулиці Києва, зокрема ускладнений рух транспорту на площі Галицькій в напрямку проспекту Берестейського

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Злива підтопила вулиці Києва, зокрема ускладнений рух транспорту на площі Галицькій в напрямку проспекту Берестейського
Фото: https://t.me/OBiloshytskiy/

У місті Києві у неділю пройшла злива, у соцмережах користувачі публікують підтоплені вулиці.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про ускладнення руху транспорту на площі Галицькій в напрямку проспекту Берестейського.

"У Києві через значні опади на площі Галицькій рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Берестейського. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", - написав він у телеграм, опублікувавши фото і відео.

Теги: #київ #злива #підтоплення

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