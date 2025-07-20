Злива підтопила вулиці Києва, зокрема ускладнений рух транспорту на площі Галицькій в напрямку проспекту Берестейського

Фото: https://t.me/OBiloshytskiy/

У місті Києві у неділю пройшла злива, у соцмережах користувачі публікують підтоплені вулиці.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про ускладнення руху транспорту на площі Галицькій в напрямку проспекту Берестейського.

"У Києві через значні опади на площі Галицькій рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Берестейського. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", - написав він у телеграм, опублікувавши фото і відео.