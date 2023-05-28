Події

11:09 28.05.2023

Одна людина загинула, ще двоє поранені внаслідок нічної атаки РФ на Київ - поліція

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Одна людина загинула, ще двоє поранені внаслідок нічної атаки РФ на Київ - поліція

41-річний чоловік загинув, ще двоє людей поранені внаслідок нічної атаки РФ на Київ, повідомив відділ комунікації столичної поліції.

"Сьогодні вночі ворог іще раз атакував Київ. Унаслідок обстрілів загинув 41-річний уродженець Чернігівщини, ще одна жінка та чоловік дістали поранень, їх госпіталізовано", - наголошується в повідомленні.

Пошкоджень зазнали житлові та нежитлові будівлі в Києві та понад шість автомобілів.

Слідчо-оперативні групи та криміналісти поліції Києва продовжують працювати на місцях і документують наслідки чергового нападу Росії на місто.

Як повідомлялося, Повітряні сили Збройних сил України знищили 52 із 54 "Шахедів", які атакували Україну в ніч на неділю, більшість із них - у Київській області. 

Теги: #атака #київ #шахеди

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