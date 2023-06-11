Події

21:18 11.06.2023

Рівень води в Дніпрі біля Херсона знизився за добу на півметра

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Рівень води в Дніпрі біля Херсона знизився за добу на півметра

Станом на 20:00 на р. Дніпро у створі поста "Херсон" спостерігається поступове зниження рівня води та перебуває на рівні 3,6 м, що на 50 см нижче, ніж на початок доби, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 20:00 на р. Дніпро у створі поста "Херсон" спостерігається поступове зниження рівня води та знаходиться на рівні 3,6 м (знижено на 50 см з початку доби; знижено від максимального рівня 177 см)", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в неділю ввечері.

Як повідомляється, на Каховському водосховищі у створі поста "Нікополь" відзначається зниження рівня води (з моменту аварії) на 7,67 м.

Підтопленими залишаються 32 населені пункти (3 801 будинок, зменшення на 20 будинків) на правому березі р. Дніпро та 14 населених пунктів (розташовані на тимчасово окупованій території).

Від ДСНС залучено 760 осіб та 174 од. техніки, з них 47 плавзасобів (зокрема 5 зведених загонів ДСНС). У м. Херсон перебуває мобільна оперативна група апарату ДСНС і техніка підвищеної прохідності (5 од. снігоболотоходів "Богун").

 

 

 

Теги: #водосховище #рівень #каховська

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