Ірландія - країна з найвищим рівнем цін у ЄС, Румунія - з найнижчим

У 27 державах Європейського союзу зберігається серйозний розрив у цінах на послуги і товари повсякденного попиту, зокрема на продукти харчування та напої, згідно з даними статистичного управління ЄС.

Найдорожчою країною минулого року виявилася Ірландія, де вартість життя була на 46,4% вищою, ніж у середньому по Євросоюзу. Далі йдуть Данія (+44,5%) і Люксембург (+36,8%).

З великих країн до середньостатистичних показників найближчою була Італія, де споживчий кошик лише на 0,2% дорожчий за середньоєвропейський. Також близькі до арифметичної середини Німеччина (+8,9%) та Іспанія (-3,5%).

Водночас до найдешевших країн входять Румунія, де за споживчий кошик доводиться платити на 42,2% менше, ніж у середньому в ЄС, а також Болгарія (-41,3%) і Польща (-38,5%).

Данія є лідером ЄС за вартістю одягу та взуття, тоді як у Болгарії вони найдешевші, так само, як і алкогольні напої та тютюнові вироби, наголошується в повідомленні Євростату.

Розрив у цінах на алкоголь і сигарети між державами на протилежних кінцях рейтингу сягнув 3,3 раза 2022 року, що насамперед зумовлено відмінностями в оподаткуванні цієї продукції. На другому місці перебуває вартість проживання в готелях і походів у ресторан - різниця перевищує 3 рази.

Однак найдорожчі та найдешевші країни континенту до Євросоюзу не входять. Лідерами за вартістю життя є Швейцарія (+74,3%), Ісландія (+59%) і Норвегія (+42,9%), тоді як споживчий кошик у Туреччині дешевший від середньоєвропейського на 60%, у Північній Македонії - на 49%.