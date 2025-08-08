Євросоюз збільшив випуск пива на 0,6% у 2024 році

Країни Європейського Союзу 2024 року збільшили виробництво пива на 0,2 млрд літрів (на 0,6%) - до 32,7 млрд літрів, повідомило статистичне управління ЄС.

Розлив пива із вмістом алкоголю менше ніж 0,5% (безалкогольне пиво) збільшився також на 0,2 млрд літрів (на 11,1%) і сягнув 2 млрд літрів.

Основним виробником залишається Німеччина. На неї припало 22,2% загального обсягу, або 7,2 млрд літрів пива, що містить алкоголь. Далі йдуть Іспанія (4 млрд літрів, або 12,3%), Польща (3,4 млрд літрів, або 10,6%), Нідерланди (2,2 млрд літрів, або 6,8%), а також Бельгія (2,1 млрд літрів, або 6,3%).

При цьому основним експортером пива продовжують залишатися Нідерланди, які торік поставили за межі країни (включно з державами Євросоюзу), 1,5 млрд літрів (скорочення на 0,2 млрд літрів, або на 12%, відносно 2023 року). Друге місце поділили Німеччина та Бельгія (1,4 млрд літрів), за ними йдуть Чехія (0,6 млрд літрів) та Ірландія (0,5 млрд літрів).

Найбільшим імпортером пива в Євросоюзі залишилася Франція, яка закупила 0,8 млрд літрів пива у членів Союзу та інших держав. За нею йде Італія (понад 0,7 млрд літрів), Іспанія та Німеччина (приблизно по 0,6 млрд літрів), Нідерланди (близько 0,5 млрд літрів).