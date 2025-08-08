Інтерфакс-Україна
Економіка
09:28 08.08.2025

Євросоюз збільшив випуск пива на 0,6% у 2024 році

1 хв читати
Євросоюз збільшив випуск пива на 0,6% у 2024 році

Країни Європейського Союзу 2024 року збільшили виробництво пива на 0,2 млрд літрів (на 0,6%) - до 32,7 млрд літрів, повідомило статистичне управління ЄС.

Розлив пива із вмістом алкоголю менше ніж 0,5% (безалкогольне пиво) збільшився також на 0,2 млрд літрів (на 11,1%) і сягнув 2 млрд літрів.

Основним виробником залишається Німеччина. На неї припало 22,2% загального обсягу, або 7,2 млрд літрів пива, що містить алкоголь. Далі йдуть Іспанія (4 млрд літрів, або 12,3%), Польща (3,4 млрд літрів, або 10,6%), Нідерланди (2,2 млрд літрів, або 6,8%), а також Бельгія (2,1 млрд літрів, або 6,3%).

При цьому основним експортером пива продовжують залишатися Нідерланди, які торік поставили за межі країни (включно з державами Євросоюзу), 1,5 млрд літрів (скорочення на 0,2 млрд літрів, або на 12%, відносно 2023 року). Друге місце поділили Німеччина та Бельгія (1,4 млрд літрів), за ними йдуть Чехія (0,6 млрд літрів) та Ірландія (0,5 млрд літрів).

Найбільшим імпортером пива в Євросоюзі залишилася Франція, яка закупила 0,8 млрд літрів пива у членів Союзу та інших держав. За нею йде Італія (понад 0,7 млрд літрів), Іспанія та Німеччина (приблизно по 0,6 млрд літрів), Нідерланди (близько 0,5 млрд літрів).

Теги: #євросоюз #пиво #виробництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:08 31.07.2025
АОЗ Міноборони залучив вже 11 виробників дронів до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

АОЗ Міноборони залучив вже 11 виробників дронів до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

12:29 31.07.2025
Уряд спростив виробництво боєприпасів

Уряд спростив виробництво боєприпасів

11:47 30.07.2025
Виробництво сої в сезоні-2025 буде на 17% меншим ніж торік - аналітики

Виробництво сої в сезоні-2025 буде на 17% меншим ніж торік - аналітики

13:34 25.07.2025
Урожай соняшнику в 2025р. не перевищить 13,6-13,7 млн тонн - аналітики

Урожай соняшнику в 2025р. не перевищить 13,6-13,7 млн тонн - аналітики

10:08 25.07.2025
Почалося виробництво дронів-перехоплювачів – Зеленський

Почалося виробництво дронів-перехоплювачів – Зеленський

21:52 23.07.2025
Шмигаль обговорив з Лекорню спільне виробництво озброєнь в Україні

Шмигаль обговорив з Лекорню спільне виробництво озброєнь в Україні

17:19 21.07.2025
Зеленський окреслив п'ять завдань української дипломатії, серед них фінансування виробництва зброї

Зеленський окреслив п'ять завдань української дипломатії, серед них фінансування виробництва зброї

16:28 21.07.2025
Завтра уряд має ухвалити рішення щодо контрактів на дрони - Зеленський

Завтра уряд має ухвалити рішення щодо контрактів на дрони - Зеленський

12:44 19.07.2025
Євросоюз опублікував санкційні списки з 18-го пакета

Євросоюз опублікував санкційні списки з 18-го пакета

13:37 16.07.2025
Нацполіція викрила масштабну схему виробництва і збуту українських ліків на території РФ за участі олігарха Жеваго

Нацполіція викрила масштабну схему виробництва і збуту українських ліків на території РФ за участі олігарха Жеваго

ВАЖЛИВЕ

НБУ впроваджує новий пакет пом'якшення валютних обмежень

Чисті валютні інтервенції НБУ в липні зросли на 30,9%

ІГ "Універ" відкриває щомісяця біля тисячі нових рахунків

Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5% в липні

Кабмін затвердив склад комісії з обрання керівника Держмитслужби

ОСТАННЄ

БЕБ викрило підпільну мережу з виготовлення й продажу вейпів і вилучило обладнання та продукцію на 50 млн грн

Українські акції та єврооблігації дорожчають на оптимізмі щодо переговорів про припинення війни

Львів звернувся до Туска через зрив польською фірмою будівництва сміттєпереробного заводу

Бізнес підтримує пом’якшення валютних обмежень, водночас сподівається на розгляд інших пропозицій

Глава МЗС Румунії та Свириденко домовилися посилити співпрацю між економіками країн, включаючи румунську участь у відбудові

Компанія BIP ініціювала створення в Харкові першого підземного індустріального парку

Ціни на вершкове масло після вичерпання квот на поставки до ЄС знизяться

Повернення форвардів дозволить бізнесу ефективніше управляти валютними ризиками – банкіри

Уряд відшкодовуватиме фермерам 25% витрат на виробництво чи реконструкцію потужностей

Працівник ОП Брусенко змінив Роднянського у наглядовій раді Ощадбанку як представника держави

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА