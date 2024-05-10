Суд повернув державі водосховище і землю в Київській області вартістю 8 мільярдів

Київська обласна прокуратура через суд домоглася повернення державі Салівонківського водосховища та земельної ділянки під ним площею 220 га вартістю понад 8 млрд грн, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Суд погодився з твердженням прокуратури, що водосховище та земельну ділянку незаконно використовували для рибогосподарської діяльності.

Промисловий вилов і вирощування риби здійснювалися у водоймі без отримання правовстановлювальних документів, що заборонено законом, додали в прокуратурі.

Законом не передбачена можливість використання водних біоресурсів без отримання права на водні об'єкти та земельні ділянки під ними.

"На цих підставах прокуратура звернулася до суду з позовом, який Господарський суд Київської області задовольнив у повному обсязі", - ідеться в повідомленні.