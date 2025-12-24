За польотом Санта-Клауса навколо Землі стежать тисячі користувачів по всьому світу в реальному часі

За польотом Санта-Клауса навколо Землі стежать 132 тисячі користувачів по всьому світу в реальному часі, наразі він перетнув Україну та рухається у повітряному просторі Білорусі. Це випливає з даних ресурсу Flightradar у середу увечері.

За даними Flightradar, Санта вилетів з Північного полюса і летить на санях з позивним SANTA1 на висоті близько 18 тис. метрів і швидкості понад 7,5 тис. км на годину.

Дев’ятимоторні сани Санти мають реєстраційний номер HOHOHO, а роги оленів виконують роль додаткової антени, що дає змогу точно відстежувати місцеперебування Санти онлайн. Цьому "літальному апарату" 1753 роки.

23 грудня Санта-Клаус вирушив із Північного полюса у свою щорічну різдвяну подорож світом. Його політ можна відстежити на порталі Flightradar24. На сайті вказано, що підготовку до польоту Санта-Клаус розпочав о 8.00 UTC (за Гринвічем), що відповідає 10.00 за київським часом. Сам же політ із доправленням подарунків стартував увечері.