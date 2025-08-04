Інтерфакс-Україна
Події
10:16 04.08.2025

СБУ затримала "крота" у Держспецтрансслужбі Міноборони

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СБУ затримала "крота" у Держспецтрансслужбі Міноборони

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила ще одну спробу агентурного проникнення російської воєнної розвідки до Сил оборони України: затримано "крота" у Держспецтрансслужбі Міноборони України.

В телеграм-каналі в понеділок СБУ повідомляє про затримання на Дніпропетровщині мобілізованого до бойової бригади Державної спеціальної транспортної служби Міноборони України, який працював на ворога.

"Затримання відбулося ще на етапі, коли фігурант проходив загальновійськову підготовку на полігоні", - йдеться в повідомленні.

Як встановило розслідування, військовий був завербований окупантами одразу після мобілізації до відповідного підрозділу. Він потрапив у поле зору ГРУ РФ через свої проросійські коментарі у соцмережах.

"Головним завданням агента було коригування повітряних атак рф по Силах оборони у Дніпропетровській області. Задокументовано, що фігурант "злив" російській спецслужбі геолокації військової частини, де він проходив військову підготовку", - зазначають у відомстві.

Потім агент почав збирати координати суміжних формувань Сил оборони, по яких окупанти планували здійснити ракетні удари.

За інформацією СБУ, зібрані розвіддані агент месенджером передавав куратору у вигляді позначок на гугл-картах з детальним описом потенційних "цілей".

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила "крота", задокументувала його контакти з російським ГРУ і затримала. Під час спецоперації було проведено заходи з убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

При обшуку у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ у Дніпропетровській області повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

 

Теги: #сбу #держспецтрансслужба #кріт

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