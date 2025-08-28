Нардеп Іонушас: На необхідності вдосконалення відповідальності військових наполягають самі командири в/ч

Командири військових частин бойового складу Збройних сил України наполягають на необхідності вдосконалення окремих аспектів юридичної відповідальності військовослужбовців, заявив голова парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності, співавтор відповідного законопроєкту №13452 Сергій Іонушас (фракція "Слуга народу"), і саме тому Комітет на своєму засіданні в середу рекомендував включити цей законопроект до порядку денного Верховної Ради й ухвалити за основу.

У той же час він зазначив, що положення законопроєкту про неможливість пом'якшення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням військовослужбовцю за непокору мають були виключені при підготовці до другого читання. "Хоча члени Комітету загалом підтримали законопроєкт, але після консультацій з експертами та аналізу думки громадськості дійшли висновку, що запропоновані в редакції законопроєкту зміни до статей 69, 75 КК потребують виключення при підготовці до другого читання, про що йдеться у Висновку Комітету, з яким також можна ознайомитись у прикріплених документах на сайті Верховної Ради", - підкреслив народний депутат.

Нардеп наголосив, що під час засідання профільного Комітету була заслухана інформація підкомітету, з’ясовано позицію народних депутатів України – членів Комітету та запрошених осіб, були враховані надані висновки й відбулося всебічне обговорення питання.

Як зазначив Іонушас, зараз динаміка війни відрізняється від 2022 року, тому через постійний рух військових частин, підрозділів, окремих військовослужбовців ЗСУ й інших формувань виникла потреба в удосконаленні положень законодавства за ініціативою самих військовослужбовців.

"Наш Комітет активно співпрацює з Генштабом ЗСУ та дослухається до пропозицій, які надходять від військових. Саме командири військових частин бойового складу ЗСУ (близько 20 командирів) наполягали на необхідності реалізації зазначених ініціатив, вдосконаленні окремих аспектів юридичної відповідальності військовослужбовців, а хто як не вони, знають краще які зміни потрібні їм на сьогоднішній день", - сказав він.

Він додав, що Генштаб ЗСУ висловив принципову підтримку цього законопроєкту перед парламентським Комітетом з питань правоохоронної діяльності листом за підписом начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-майора Андрія Гнатова, який прикріплено до картки законопроєкту на сайті. "На даний час особливо актуальним… є питання вдосконалення окремих аспектів юридичної відповідальності військовослужбовців ЗСУ за вчинення військових адміністративних та кримінальних правопорушень, вирішення якого є предметом проєкту закону реєстр. №13452 від 04.07.2025", - йдеться в листі.

Законопроєкт №13452 викликав негативну реакцію серед деяких військовослужбовців. Зокрема, його критикували за занадто суворе покарання за непокору наказу командира та ризику остаточно розбалансувати систему права та обов’язку у війську.