Події
15:15 27.09.2025

Російські гільзи знайдені на місці вбивства президента Криворізької федерації самбо – ЗМІ

Президент Криворізької федерації самбо та віцепрезидент Національної федерації самбо Євген Понирко був убитий 26 вересня близько 20:00 біля власного будинку, вірогідно, з трофейної зброї, повідомляє місцеве видання "Свої. Кривий Ріг".

"Його вбили, коли той підійшов до свого будинку. Попередньо, кілерів було двоє, їх розшукують. За даними з власних джерел, на місці знайшли 30 гільз російського виробництва, у Понирка влучили 15 куль. Автомат міг бути трофейним", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, стрілок випустив у Понирка увесь магазин автомата, щонайменше 15 куль влучили у нього.

Повідомляється, що Понирко влаштовував у місті спортивні турніри серед дітей та юнаків з призами від власного імені. Він також брав участь у популяризації інклюзивного самбо для ветеранів війни.

Проте Понирко також мав судимість. "У 2010 році Саксаганський райсуд дав йому 9 років ув’язнення з конфіскацією усього майна. Понирка визнали винним за кількома статтями: умисне тяжке тілесне ушкодження, грабіж, вимагання та хуліганство. Апеляційний суд зменшив строк до 7 років. У 2014 він вийшов на волю за законом Савченко, коли 1 день у СІЗО зараховувався за 2 дні у тюрмі", - йдеться у повідомленні.

У 2016 році після нападу на патрульного поліцейського отримав ще 14 місяців тюрми, однак знову вийшов на волю за законом Савченко з залу суду. Також Понирка кілька разів притягали до відповідальності за нетверезе водіння, пише видання.

Раніше пресслужба Національної поліції Дніпропетровської області повідомила про вбивство однієї та поранення іншої людини у Покровському районі Кривого Рогу в п'ятницю ввечері. Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення особи, причетної до вчинення злочину. В поліції не називали імені загиблого.

В ЗМІ повідомляли, що загинув Понирко, а поранений його водій. Агентство "Інтерфакс-Україна" наразі не має підтвердження чи спростування цієї інформації.

Теги: #вбивство #кривий_ріг

