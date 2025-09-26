У Кривому Розі застрелили чоловіка, ще одна людина поранена - поліція

У Кривому Розі невідомий застрілив місцевого мешканця, ще одна людина поранена, правоохоронці встановлюють особу, причетну до злочину, повідомляє пресслужба Національної поліції Дніпропетровської області.

"Поліція Кривого Рогу працює на місці вбивства у Покровському районі. За передньою інформацією, невідомий здійснив постріли у бік місцевого мешканця. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Ще одну особу поранено", - ідеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що повідомлення надійшло 26 вересня близько 20-ї вечора.

На місці події працюють правоохоронці. Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до ЄРДР.

За даними ЗМІ, вбитий був президентом Криворізької федерації самбо Євген Понирко.

Джерело: https://t.me/gunpvdp/22559