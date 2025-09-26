Інтерфакс-Україна
Події
23:11 26.09.2025

У Кривому Розі застрелили чоловіка, ще одна людина поранена - поліція

1 хв читати

У Кривому Розі невідомий застрілив місцевого мешканця, ще одна людина поранена, правоохоронці встановлюють особу, причетну до злочину, повідомляє пресслужба Національної поліції Дніпропетровської області.

"Поліція Кривого Рогу працює на місці вбивства у Покровському районі. За передньою інформацією, невідомий здійснив постріли у бік місцевого мешканця. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Ще одну особу поранено", - ідеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що повідомлення надійшло 26 вересня близько 20-ї вечора.

На місці події працюють правоохоронці. Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до ЄРДР.

За даними ЗМІ, вбитий був президентом Криворізької федерації самбо Євген Понирко.

Джерело: https://t.me/gunpvdp/22559

Теги: #вбивство #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:48 26.09.2025
Росіяни атакували Нікопольщину, постраждали 5 людей – Дніпропетровська ОВА

Росіяни атакували Нікопольщину, постраждали 5 людей – Дніпропетровська ОВА

07:51 25.09.2025
Ворог обстріляв Дніпропетровщину з "Градів", артилерії та дронів: поранено ще двоє людей

Ворог обстріляв Дніпропетровщину з "Градів", артилерії та дронів: поранено ще двоє людей

19:10 24.09.2025
Одна людина загинула, ще десять постраждали через ворожі обстріли Дніпропетровщини

Одна людина загинула, ще десять постраждали через ворожі обстріли Дніпропетровщини

07:50 23.09.2025
Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів і дронових атак в Дніпропетровській області

Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів і дронових атак в Дніпропетровській області

17:43 22.09.2025
Ексспівробітника УДО засуджено до довічного ув'язнення за вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві – генпрокурор

Ексспівробітника УДО засуджено до довічного ув'язнення за вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві – генпрокурор

20:04 21.09.2025
У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині двоє людей поранено, пошкоджено інфраструктуру

У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині двоє людей поранено, пошкоджено інфраструктуру

07:53 21.09.2025
Російська атака шахедами по Дніпропетровщині спричинила пожежі

Російська атака шахедами по Дніпропетровщині спричинила пожежі

02:14 21.09.2025
Для 80 тисяч мешканців Нікопольщини відновили водопостачання – Лисак

Для 80 тисяч мешканців Нікопольщини відновили водопостачання – Лисак

07:42 20.09.2025
Щонайменше одна людина загинула і 13 постраждали внаслідок масованої атаки ворога по Дніпру та області

Щонайменше одна людина загинула і 13 постраждали внаслідок масованої атаки ворога по Дніпру та області

07:57 19.09.2025
Ворог атакував Павлоград і Нікопольщину безпілотниками та артилерією, виникли пожежі

Ворог атакував Павлоград і Нікопольщину безпілотниками та артилерією, виникли пожежі

ВАЖЛИВЕ

Бійці ССО взяли під контроль лісосмугу на Донеччині

Зеленський доручив збільшувати контрактну складову армії

Росія може застосовувати танкери для запуску дронів у Данію, Норвегію, країни Балтії - Зеленський

Данія надасть Україні додатковий пакет допомоги на 400 млн євро

На Кіровоградщині 18 посадовців, підрядників та депутатів підозрюють у зловживаннях на суму майже 80 млн грн – прокуратура

ОСТАННЄ

Росіяни щонайменше двічі вдарили по Запоріжжю, влучили в об'єкт цивільної інфраструктури

Україна планує збільшити частку контрактників у війську за підсумками набору на службу 18-24

На Закарпатті вранці двічі зафіксували проліт дрону на різних висотах – Генштаб

Глобальна безпека сьогодні залежить від міцних альянсів і рішучості зупинити агресію - МЗС

Бійці ССО взяли під контроль лісосмугу на Донеччині

"Криворізька ТЕЦ" замінює обладнання котельні, яке працювало з 1945 року

ЦПД розцінює заяви МЗС Білорусі про розміщення у себе "Орєшніка" як російску інформоперацію

Зеленський: Будемо збільшувати обсяги виробництва дронів і ракет

На прифронтових територіях почалися виплати грошової допомоги для підготовки до зими – Верещук

Мер Києва щодо висловлення йому недовіри: Потрібно 60 підписів, аби хоча б розпочати цей процес

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА