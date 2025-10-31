На Житомирщині в результаті вибуху мін загинуло 5 людей, троє поранені

Фото: https://www.facebook.com/

В лісових масивах на півночі Житомирської області в п’ятницю, 31 жовтня, внаслідок наїзду транспортних засобів на вибухові пристрої загинули пʼятеро людей, ще троє – зазнали травм, повідомляє поліція Житомирської області.

"Попередньо встановлено, що в обох випадках місцеві жителі заїхали на заміновані території, самовільно змінивши визначені маршрути", - зазначається в повідомленні у Facebook.

Так, у першому випадку поліцейські встановили, що місцеві жителі на автомобілі УАЗ рухались уздовж державного кордону для проведення запланованої вирубки лісу. Вони змінили маршрут та заїхали за попереджувальні позначення на місцевості. Автомобіль натрапив на вибуховий пристрій, унаслідок чого стався вибух.

У результаті загинули п’ятеро чоловіків, жителів місцевої громади, віком від 19 до 65 років. Ще двоє чоловіків, 25 і 40 років, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарні.

Цього ж дня надійшло повідомлення про ще один вибух у лісовому масиві. За попередніми даними, 55-річний та 32-річний жителі Коростенщини, здійснюючи перевезення лісопродукції на автомобілі ЗІЛ, наїхали на міну. Унаслідок вибуху молодший із чоловіків отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Нині поліцейські встановлюють обставини подій.

Правоохоронці закликають громадян неухильно дотримуватися правил безпеки та не наближатися до прикордонних територій, де встановлені попереджувальні знаки "Стоп! Міни!".

Відвідування лісових масивів у прикордонній зоні Житомирщини, зокрема на відстані до 30 км від кордону, залишається забороненим.