Інтерфакс-Україна
Події
19:08 31.10.2025

На Житомирщині в результаті вибуху мін загинуло 5 людей, троє поранені

2 хв читати
На Житомирщині в результаті вибуху мін загинуло 5 людей, троє поранені
Фото: https://www.facebook.com/

В лісових масивах на півночі Житомирської області в п’ятницю, 31 жовтня, внаслідок наїзду транспортних засобів на вибухові пристрої загинули пʼятеро людей, ще троє – зазнали травм, повідомляє поліція Житомирської області.

"Попередньо встановлено, що в обох випадках місцеві жителі заїхали на заміновані території, самовільно змінивши визначені маршрути", - зазначається в повідомленні у Facebook.

Так, у першому випадку поліцейські встановили, що місцеві жителі на автомобілі УАЗ рухались уздовж державного кордону для проведення запланованої вирубки лісу. Вони змінили маршрут та заїхали за попереджувальні позначення на місцевості. Автомобіль натрапив на вибуховий пристрій, унаслідок чого стався вибух.

У результаті загинули п’ятеро чоловіків, жителів місцевої громади, віком від 19 до 65 років. Ще двоє чоловіків, 25 і 40 років, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарні.

Цього ж дня надійшло повідомлення про ще один вибух у лісовому масиві. За попередніми даними, 55-річний та 32-річний жителі Коростенщини, здійснюючи перевезення лісопродукції на автомобілі ЗІЛ, наїхали на міну. Унаслідок вибуху молодший із чоловіків отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Нині поліцейські встановлюють обставини подій.

Правоохоронці закликають громадян неухильно дотримуватися правил безпеки та не наближатися до прикордонних територій, де встановлені попереджувальні знаки "Стоп! Міни!".

Відвідування лісових масивів у прикордонній зоні Житомирщини, зокрема на відстані до 30 км від кордону, залишається забороненим.

 

Теги: #житомирська_область #загиблі #вибух

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:26 30.10.2025
Ще одну посилку із небезпечним вмістом було виявлено під час контрольних заходів у відділенні "Укрпошти", де стався вибух

Ще одну посилку із небезпечним вмістом було виявлено під час контрольних заходів у відділенні "Укрпошти", де стався вибух

17:21 30.10.2025
У Києві під час огляду посилки стався вибух, постраждали 5 працівників пошти

У Києві під час огляду посилки стався вибух, постраждали 5 працівників пошти

18:31 29.10.2025
В Хмельницькому завершили роботи з розбору завалів, що утворилися внаслідок вибуху у багатоповерхівці: загиблих двоє – ДСНС

В Хмельницькому завершили роботи з розбору завалів, що утворилися внаслідок вибуху у багатоповерхівці: загиблих двоє – ДСНС

07:37 29.10.2025
У Хмельницькому виявили ще двох загиблих внаслідок вибуху в багатоповерхівці

У Хмельницькому виявили ще двох загиблих внаслідок вибуху в багатоповерхівці

20:45 28.10.2025
Під завалами у багатоповерховому будинку у Хмельницькому може знаходитись жінка, ведуться пошукові роботи

Під завалами у багатоповерховому будинку у Хмельницькому може знаходитись жінка, ведуться пошукові роботи

10:22 28.10.2025
На Донеччині 27 жовтня росіяни вбили одного мирного мешканця, ще один дістав поранень

На Донеччині 27 жовтня росіяни вбили одного мирного мешканця, ще один дістав поранень

19:51 26.10.2025
На Кіровоградщині троє людей загинули від отруєння чадним газом, серед них двоє дітей

На Кіровоградщині троє людей загинули від отруєння чадним газом, серед них двоє дітей

17:12 24.10.2025
Двоє людей шпиталізовані внаслідок вибуху невідомого пристрою у Харкові

Двоє людей шпиталізовані внаслідок вибуху невідомого пристрою у Харкові

15:41 24.10.2025
На Херсонщині через ворожий обстріл загинула жінка – ОВА

На Херсонщині через ворожий обстріл загинула жінка – ОВА

13:25 24.10.2025
У потязі в Овручі чоловік підірвав гранату, загинуло п'ятеро людей – джерело

У потязі в Овручі чоловік підірвав гранату, загинуло п'ятеро людей – джерело

ВАЖЛИВЕ

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт ексмера Одеси Труханова у справі про службову недбалість

Зеленський підписав два укази про запровадження санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб

До кінця року додатково буде захищено 100 об’єктів критичної інфраструктури - Мінрозвитку

Глава СБУ: Від початку року було 160 успішних уражень у тилу ворога, знищено 48% ворожих "Панцирів"

Дефіцит бюджету РФ на 2026 рік може становити до $100 млрд – Зеленський

ОСТАННЄ

Спортмедіа Tribuna.com оскаржуватиме 4,8 млн грн штраф Playcity за рекламу азартних ігор

ССО знищили в Ростовській області РФ ЗРК "Бук-М3"та РЛС "Небо-У" противника

Апеляційний суд розгляне 10 листопада клопотання про звільнення Саркозі з в'язниці

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт ексмера Одеси Труханова у справі про службову недбалість

На Херсонщині в результаті обстрілів загинули двоє людей, поранені 17 осіб

Український фільм We’re Fine здобув перемогу на Austin Film Festival та отримав право кваліфікації на "Оскар"

Посадовці Одеської міськради привласнили понад 1,6 млн грн під час закупівель для ЗСУ

Депортовані в РФ вихованці Новопетрівської спецшколи повернулися в Україну

ВМС завдали ракетного удару по Орловській ТЕЦ та електропідстанції Новобрянська в РФ

Сирський віддав розпорядження щодо поставок у війська наземних дронів для евакуації поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА