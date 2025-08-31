В Києві з Парубієм прощатимуться в понеділок ввечері на Майдані, повідомив Порошенко

Чин прощання з убитим в суботу у Львові народним депутатом фракції "Європейська солідарність" Андрієм Парубієм відбудеться на Майдані Незалежності в Києві в понеділок ввечері, повідомив лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко.

"Завтра, першого вересня о 18:30 Андрій Парубій знову збирає нас усіх на Майдані Незалежності в Києві. Відбудеться чин прощання", - написав Порошенко у Facebook у неділю.

Він відзначив, що з цим місцем пов'язані видатні сторінки біографії Парубія. "Майдан пов’язав серця та долі всіх, хто тут був. І куди ж без коменданта Самооборони. Тут він виріс як організатор, тут він стояв пліч-о-пліч із мільйонами українців, тут він віддавав себе без залишку боротьбі за свободу. Звідси розпочалися епохальні зміни в історії України, в яких ми разом мали честь бути на передньому краї. І буде правильно, що тут Київ віддасть йому останню шану та вдячність. У кожного патріота буде можливість прийти, схилити голову в молитві й віддати останню шану гідному сину України", - написав Порошенко.

Як повідомлялося, народний депутат VI-IX скликань, голова Верховної Ради у 2016-2019 рр. Андрій Парубій був вбитий на вулиці у Львові в суботу. Невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких той загинув на місці. Нападник втік.

Пізніше керівники правоохоронних органів заявили, що на даний час особа, яка здійснила близько восьми пострілів у Парубія не встановлена, вивчається ряд версій злочину, в тому числі російський слід. За словами президента України Володимира Зеленського, вбивство було ретельно підготовлене, Служба безпеки України залучена до розслідування.

Парубій закінчив історичний факультет ЛНУ ім.І.Франка та аспірантуру Національного університету "Львівська Політехніка" за фахом "політологія та соціологія". У 1990 році став депутатом Львівської облради, в 1991 році став співзасновником партії "Свобода". В 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції. Народним депутатом став в 2007 році – від блоку "Наша Україна - Народна Самооборона". В 2012 році обрався до Верховної Ради від "Батьківщини" як безпартійний. В 2013-2014 роках був комендантом Майдану і керував Самообороною. В 2014 році обрався до Верховної Ради від патрії "Народний фронт", того ж року був секретарем ради нацбезпеки і оборони. У 2016 став спікером Верховної Ради. В 2019 році став народним депутатом від "Європейської солідарності" як безпартійний. Входив до Комітету з питань нацбезпеки і оборони.

Парубій буде похований на Личаківському цвинтарі у Львові у вівторок 2 вересня, панахида за ним відбудеться напередодні в Соборі святого Юра. "У понеділок, 1 вересня, о 19:00 у Архикатедральному Соборі святого Юра (площа св. Юра, 5) відбудеться парастас. У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону. Орієнтовно о 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання. Поховання – на Личаківському цвинтарі", - повідомив мер Львова Андрій Садовий.