Близько 130 тис. осіб попрощалися з Папою Римським Франциском, особливий наплив очікується в п'ятницю

Фото: VATICAN MEDIA Divisione Foto

Понад 128 тис. осіб до теперішнього моменту віддали останні почесті Папі Римському Франциску, труну з тілом якого з середи виставлено для прощання в базиліці Святого Петра у Ватикані.

За даними агентства ЕФЕ, яке посилається на представників Ватикану, через величезний наплив охочих попрощатися з понтифіком, другу ніч поспіль довелося змінювати режим допуску до базиліки Святого Петра. Її мали закрити опівночі за місцевим часом, але двері залишалися відкритими до 02:30. Прощання продовжилося в п'ятницю з 05:40 ранку.

У правоохоронних органах Італії вважають, що протягом дня черги до базиліки Святого Петра значно збільшаться, оскільки п'ятниця - останній день прощання. О 19:00 (20:00 за київським часом) допуск до собору буде закрито, після чого розпочнеться церемонія запечатування труни.

Похорон Папи Римського Франциска відбудеться в суботу в римській церкві Санта-Марія-Маджоре.

Папа Франциск помер у понеділок вранці на 89-му році життя після важкої хвороби.