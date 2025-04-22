Фон дер Ляєн та Кошта візьмуть участь у церемонії поховання Папи Франциска

Президенти Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Європейської ради Антоніу Кошта візьмуть участь у церемонії поховання Папи Франциска, які відбудеться 26 квітня у Римі.

Відповідне оголошення у вівторок зробили речники Європейської комісії та Європейської ради Аріанна Подеста (Arianna Podestà) та Марія Томасик (Maria Tomasik). "Дозвольте мені підтвердити, що президент поїде до Риму в суботу, щоб відвідати церемонію похорону Його Святості Папи Франциска", - анонсувала Подеста. "Ми хотіли б підтвердити, що президент Коста відвідає похорони Папи в суботу", - повідомила Томасик.

Подеста також зачитала слова фон дер Ляєн, які вона написала у зв’язку із кончиною Папи. "Світ оплакує смерть Папи Франциска. Він надихнув мільйони далеко за межами католицької церкви своїми смиренням і чистою любов’ю до менш щасливих. Наші думки з усіма, хто відчуває цю глибоку втрату. Нехай вони знайдуть розраду в ідеї, що спадщина Папи Франциска й надалі вестиме всіх нас до більш справедливого, мирного та співчутливого світу", - прочитала речниця Єврокомісії.

Разом з тим Подеста не змогла повідомити, чи відбудеться двостороння зустріч фон дер Ляєн з президентом США Дональдом Трампом, які з моменту інаугурації американського президента ще не зустрічалися. Вона мотивувала це тим, що рішення стосовно візиту до Риму було ухвалено щойно, а тому програма перебування президентки Єврокомісії ще у стані узгодження.

Як відомо, президент Трамп візьме участь у церемонії поховання Папи. Також з цією метою до Риму вирушить і президент України Володимир Зеленський.

Напередодні, 23 квітня, у Лондоні пройдуть перемовини представників України, США, Великої Британії та Франції. "Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру", - повідомив Зеленський у соцмережі Х у понеділок.