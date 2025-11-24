Фон дер Ляєн: скоординована участь ЄС в Женеві дозволила досягти значного прогресу в переговорах щодо миру для України

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що скоординована участь представників Європейського союзу у переговорах щодо миру для України, які пройшли у неділю в Женеві за участю США, України та ЄС, дозволила досягти значного прогресу.

Про це вона сказала за результатами неформального засідання лідерів Європейського союзу, яке пройшло ранком понеділка у гібридному форматі в Луанді (Ангола), де пізніше розпочався саміт ЄС-Африканський союз.

"Ефективна та скоординована європейська участь, а також сильна європейська присутність у Женеві дозволили нам досягти значного прогресу в переговорах щодо справедливого та міцного миру в Україні. Хоча ще є над чим працювати, зараз є міцна основа для руху вперед. При цьому ми повинні залишатися єдиними та й надалі ставити інтереси України в центр наших зусиль. Йдеться про безпеку всього нашого континенту зараз і в майбутньому. І сьогоднішня зустріч у Луанді підтвердила, що ми єдині в нашій підтримці України", - заявила фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії наголосила, що територія та суверенітет України повинні поважаться. "Тільки Україна як суверенна країна може приймати рішення щодо своїх збройних сил. Вибір їхньої долі в їхніх руках. Я також хочу наголосити на центральній ролі Європи в майбутньому країни. Завтра ми продовжимо співпрацю з нашими партнерами з Коаліції бажаючих", - додала вона.

Фон дер Ляєн також повідомила, що сьогодні знову порушила питання тяжкого становища викрадених та зниклих безвісти українських дітей. "Кожен з них має повернутися додому. Я був радий, що ця тема знайшла відгук у лідерів", - підкреслила президент Єврокомісії.