На НВМК за перший місяць відбулося 108 поховань українських Захисників

Фото: НВМК

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) за перший місяць з відкриття відбулося 108 поховань українських Захисників, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві у справах ветеранів.

"Станом на 29 вересня 2025 року на території Національного військового меморіального кладовища здійснено 108 поховань українських Захисників. Серед них — 97 Захисників України, чиї імена поки залишаються невідомими, та 11 Захисників, родини яких звернулися до державної установи з проханням виконати останнє волевиявлення та поховати їх у цьому місці", - розповіли агентству у міністерстві.

Зазначається, що імена цих 11 похованих Захисників викарбувані на тимчасових намогильних спорудах, а у майбутньому вони будуть увічнені на Меморіальній стіні пам’яті серед тих, хто віддав життя за Україну.

"Поховання здійснюються як у традиційній формі, так і шляхом захоронення урн з прахом у землю. У колумбарній стіні Національного військового меморіального кладовища спочиває Герой України", - додали у відомстві.

На запитання, скільки сімей загиблих Захисників уже виявили бажання поховати своїх рідних на Меморіальному кладовищі, в міністерстві з посиланням на НВМК зазначили, що наразі до державної установи вже звернулася низка родин полеглих Захисників із заявами про поховання своїх рідних на території НВМК.

"Цей процес є постійним, і кількість звернень зростає. Родини очікують на проведення урочистих церемоній відповідно до визначених процедур. Ми перебуваємо з ними у безперервному контакті, аби забезпечити гідне виконання останньої волі Захисників та належне вшанування їхньої пам’яті", - йдеться у відповіді.

У відомстві нагадали, що кожна церемонія поховання відбувається відповідно до військового поховального ритуалу, визначеного статутом Збройних сил України, із дотриманням усіх військових почестей, а за бажанням родин до церемоній долучаються представники духовенства.

Для тих Захисників, щодо яких військовий поховальний ритуал уже був проведений перед кремацією, саме поховання на території НВМК здійснюється гідно та урочисто.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. А у повторному тендері на будівництво другої черги НВМК у липня 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

30 травня в держустанові НВМК повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено.

15 липня міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що відомство відкрите до професійної дискусії, але призупинення будівництва НВМК в нинішніх умовах є недоцільним і не має юридичних підстав.

На початку серпня Шостий Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року "Про вилучення та надання в постійне користування земельної ділянки зі зміною цільового призначення Державній установі "НВМК". В той же час, 24 вересня Верховний суд зупинив дію рішення Київського окружного адмінсуду від 13 березня 2025 року щодо скасування розпорядження КОВА про передачу земельної ділянки для розміщення НВМК.

29 серпня за участю президента Володимира Зеленського на НВМК відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені, що стало першим поховання на території меморіалу. Тоді ж міністр Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК.