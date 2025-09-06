Інтерфакс-Україна
11:15 06.09.2025

На НВМК за тиждень відбулися почесні поховання 27 невідомих Захисників

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) за тиждень з відкриття відбулися почесні похованя 27 невідомих солдатів, імена яких наразі не встановлені.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.

Там зазначили, що на наступному тижні поховання невідомих солдат продовжиться.

У самому НВМК раніше розповіли, що церемонії відбуваються відповідно до військового поховального ритуалу, передбаченого Статутом Збройних сил України, із дотриманням військових почестей. Воїнів супроводжували почесна варта, салютна група, духовенство, представники ЗСУ, Міністерства у справах ветеранів, Київської обласної військової адміністрації та громадськості.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. А у повторному тендері на будівництво другої черги НВМК у липня 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

30 травня в держустанові НВМК повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено.

15 липня Калмикова заявила, що відомство відкрите до професійної дискусії, але призупинення будівництва НВМК в нинішніх умовах є недоцільним і не має юридичних підстав.

На початку серпня Шостий Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року "Про вилучення та надання в постійне користування земельної ділянки зі зміною цільового призначення Державній установі "НВМК.

29 серпня за участю президента Володимира Зеленського на НВМК відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені, що стало першим поховання на території меморіалу. Тоді ж міністр Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК.

