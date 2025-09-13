Інтерфакс-Україна
Події
10:16 13.09.2025

На НВМК відбулося перше поховання упізнаного Захисника

2 хв читати
На НВМК відбулося перше поховання упізнаного Захисника

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) відбулося перше поховання упізнаного Захисника.

"Перший Захисник, чиє ім’я, викарбуване на Національному військовому меморіальному кладовищі, — Климчук Віктор Михайлович. 10 вересня 2025 року Україна зробила крок, що увійшов в історію. Цього дня на території Національного військового меморіального кладовища відбулося поховання Захисника України", - йдеться у повідомленні НВМК в мережі Facebook.

Зазначається, що головний сержант Віктор Климчук із позивним "Горець" став першим воїном, чиє ім’я викарбуване на тимчасовій намогильній споруді, а в майбутньому воно буде на меморіальній стіні пам’яті й увічнене серед імен тих, хто віддав життя за Україну.

Світлина Алівії Фокші

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. А у повторному тендері на будівництво другої черги НВМК у липня 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

30 травня в держустанові НВМК повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено.

15 липня Калмикова заявила, що відомство відкрите до професійної дискусії, але призупинення будівництва НВМК в нинішніх умовах є недоцільним і не має юридичних підстав.

На початку серпня Шостий Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року "Про вилучення та надання в постійне користування земельної ділянки зі зміною цільового призначення Державній установі "НВМК.

29 серпня за участю президента Володимира Зеленського на НВМК відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені, що стало першим поховання на території меморіалу. Тоді ж міністр Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК.

За перший тиждень з відкриття на НВМК відбулися почесні поховання 27 невідомих солдатів, імена яких наразі не встановлені.

Теги: #поховання #нвмк #захисник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:15 06.09.2025
На НВМК за тиждень відбулися почесні поховання 27 невідомих Захисників

На НВМК за тиждень відбулися почесні поховання 27 невідомих Захисників

15:37 31.08.2025
Парубія відспівають у Соборі Св.Юра та поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня – мер

Парубія відспівають у Соборі Св.Юра та поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня – мер

11:26 29.08.2025
Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК

Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК

11:18 29.08.2025
Калмикова анонсувала проведення архітектурних і скульптурних конкурсів на низку обʼєктів НВМК

Калмикова анонсувала проведення архітектурних і скульптурних конкурсів на низку обʼєктів НВМК

09:41 29.08.2025
На НВМК відбулися перші почесні поховання невідомих Захисників

На НВМК відбулися перші почесні поховання невідомих Захисників

19:58 24.08.2025
Євген Саркісян: вірменський доброволець, який врятував життя сотням українців і загинув за свободу

Євген Саркісян: вірменський доброволець, який врятував життя сотням українців і загинув за свободу

09:19 02.07.2025
На НВМК до поховань підготовлено 6 тис. місць - Шмигаль

На НВМК до поховань підготовлено 6 тис. місць - Шмигаль

16:01 20.06.2025
Перші почесні поховання на НВМК плануються найближчим часом - Мінветеранів

Перші почесні поховання на НВМК плануються найближчим часом - Мінветеранів

16:22 30.05.2025
Будівництво 1-го пускового комплексу 1-ї черги НВМК завершено, перші поховання плануються найближчим часом

Будівництво 1-го пускового комплексу 1-ї черги НВМК завершено, перші поховання плануються найближчим часом

17:44 26.04.2025
Папу Римського Франциска поховали

Папу Римського Франциска поховали

ВАЖЛИВЕ

В Україні зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях

ЗС України відбили майже 50 ворожих атак на покровському напрямку

Зеленський: Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана

Глава МЗС Польщі не підтвердив, що російські дрони намагалися атакувати логістичний центр у Жешуві

Зеленський обговорив з головою МЗС Великої Британії посилення ППО та далекобійні можливості України

ОСТАННЄ

П’ятеро жителів Донеччини зазнали поранень за добу внаслідок російських атак

ГА ООН схвалила декларацію про врегулювання питання створення двох держав між Ізраїлем та Палестиною

Безпілотники СБУ в порту Приморськ уразили два танкери "тіньового флоту" РФ – ЗМІ

В Україні зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях

Свириденко - принцу Гаррі: Наша мрія – проведення Ігор Нескорених в Україні

Обстріли Херсонщини: Четверо людей поранені

На Харківщині шестеро постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

ЗС України відбили майже 50 ворожих атак на покровському напрямку

Росіяни обстрілювали Дніпропетровщину, двоє постраждалих

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 109 од. спецтехніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА