В Києві попрощалися із рятувальниками, які загинули під час ворожої атаки 6 червня

В понеділок в Києві пройшла церемонія прощання із трьома рятувальниками, які загинули під час ворожої атаки 6 червня в Солом'янському районі столиці, повідомляє ДСНС.

"Сьогодні вся наша родина ДСНС схилила голову в жалобі: у Києві відбулася церемонія прощання з трьома рятувальниками — Павлом Єзгором, Данилом Скадіним та Андрієм Ремінним. Вони загинули 6 червня, коли рятували людей після чергової варварської атаки росії у Солом'янському районі столиці", - йдеться в повідомленні ДСНС в телеграм-каналі.

"Ці хлопці не носили зброї, не йшли в бій. Вони загинули, рятуючи життя інших. Їх подвиг — поза часом. Їх імена — назавжди в строю. Це біль, який не піддається словам", - зазначається в повідомленні.

За інформацією ДСНС, від ворожих ударів 6 червня також постраждав 21 рятувальник з Києва та Тернополя.