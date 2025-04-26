Інтерфакс-Україна
Події
14:19 26.04.2025

Зеленський на церемонії прощання з Папою Римським був у стриманому, але стильному костюмі від українського виробника – власник "ТК Груп" Соколовський

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Президент України Володимир Зеленський на сьогоднішніх заходах прощання з Папою Римським Франциском був в одязі від українського виробника, це тм viktoranisimov, повідомив голова Всеукраїнського об‘єднання роботодавців легкої промисловості, власник торговельно-промислової групи компаній "Текстиль-Контакт" ("ТК-Груп") Олександр Соколовський.

"Думаю, що це дуже правильна ідея - почати відходити від звичного образа, але не кардинально, бо війна продовжується. Тому ми бачимо дуже стриманий, але стильний костюм (піджак/брюки) та рубашку, які пошив відомий український дизайнер Віктор Анісімов, мій товариш та постійний учасник Ukrainian Fashion Week", - написав Соколовський на сторінці у соцмережі Фейсбук у суботу.

"По секрету скажу, що далі теж буде. В тому числі з сучасних тканин від ТК - з льону, кропиви, тощо…", - повідомив він.

Теги: #прощання #зеленський #папа_римський

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