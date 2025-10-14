СБУ: за матеріалами спецслужби меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України

Комісія при президентові України з питань громадянства прийняла рішення про припинення громадянства України міському голові Одеси Геннадію Труханову. Таке рішення, зокрема, ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки України і затверджене указом президента України, повідомляє пресслужба СБУ.

"Як встановила СБУ, станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином рф та має діючий закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби. Так, згідно із наявними даними, 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України і тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта. Він виданий строком на 10 років і наразі є діючим документом", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

СБУ також встановила, що у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів та у підсумку суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорту. Але у додаткових поясненнях повідомив, що скасування чи відмова особи від такого документу "не влечет лишение гражданства российской федерации, приобретенного лицом на законном основании".

"Таким чином Геннадій Труханов досі залишається громадянином країни-агресора. Він також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних "федеральної податкової служби рф", - зазначили в СБУ.

Одеську військову адміністрацію може очолити нинішній керівник Дніпровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, повідомило "Суспільне" з посиланням на власні джерела. Хто замінить Лисака на Дніпропетровщині, наразі невідомо, додав співрозмовник.

Як повідомлялося, раніше у вівторок петиція щодо припинення громадянства України Одеського міського голови Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті Зеленського 13 жовтня, набрала вже понад 27 тисяч голосів, що більше, ніж необхідні для її розгляду головою держави 25 тисяч. У ній також стверджується, що деякі матеріали журналістських нібито містять дані про наявність у мера Одеси паспорта громадянина РФ, є відсилання до відстоювання мером Одеси "вигідних державі-агресору наративів", а також на трагедію 30 вересня, коли внаслідок зливи у місті загинули люди.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 14 жовтня, підписав укази про позбавлення громадянства України Труханова, а також народного депутата Верховної Ради IV-VII скликань Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.

"Позбавити українського громадянства Геннадія Труханова, міського голову Одеси, Олега Царьова, колишнього народного депутата від ОПЗЖ, та танцівника балету Сергія Полуніна – відповідні укази підписані президентом Зеленським. Про це повідомило наше джерело у державній владі. Отримані підтвердження щодо російського громадянства у них, тому логічно таке рішення, додало наше джерело", - сказала ведуча телемарафону.

Труханов назвав дані про наявність у нього російського громадянства "фальсифікацією" і заявив, що планує оскаржувати рішення про позбавлення його українського громадянства як в українських судах, так і в Європейському суді з прав людини.