21:37 27.09.2025

Припинення імпорту російської нафти й газу здатне призвести до соціального вибуху і змін в РФ – Зеленський

Європа повинна припинити будь-який імпорт російських нафти й газу, а санкції мають бути повними, без винятків, заявив президент України Володимир Зеленський, опублікувавши свою позицію в офіційному телеграм-каналі.

"Європа має припинити будь-який імпорт російських нафти й газу. Усі ці гроші Росія витрачає виключно на війну. Ми не бачимо зростання соціальної підтримки в Росії, значить, усі ці гроші витрачають на війну. Якщо буде дефіцит із цими грошима на війну, буде зменшення соціальної підтримки в Росії людей. Якщо буде зменшення соціальної підтримки, люди будуть незадоволені. І буде незадоволене, відповідно, керівництво Росії. Як свідчить історія, Росія завжди змінювалася через голодні бунти. Тому, безумовно, вони цього бояться", - написав Зеленський в Телеграм.

Він оголосив про повну підтримку США в питанні повного припинення купівлі російських енергоресурсів і про готовність допомогти Європі.

"Це має бути комплексне рішення: не тільки енергетика, але й тіньовий флот, але й у принципі зупинка можливості Росії торгувати, експортувати морем ті чи інші товари. Це також важливий вихід – зменшувати економіку. Тіньовий флот, банківська сфера, енергоресурси – мають бути повні санкції, без винятків", - написав Зеленський.

 

