Єдина ветеранська лінія переходить на новий номер 1528

Єдина ветеранська лінія переходить на новий короткий номер для зв’язку - 1528, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

Згідно з повідомленням міністерства, за даним номером щодня з 08:00 до 20:00 можна буде отримати інформацію про: оформлення статусів й посвідчень; пільги, соціальну та психосоціальну допомогу; освіту; працевлаштування; житло, правові та фінансові питання.

"Важливо! Також працює гаряча лінія Українського ветеранського фонду — 0 800 33 20 29: психологічна підтримка в кризових ситуаціях і юридичні консультації з будь-яких питань", - нагадали у відомстві.

Крім того, з будь-яких питань також може допомогти фахівець із супроводу, якого можна знайти в розділі "Ветеран PRO" у застосунку "Дія" або через структурні підрозділи з питань ветеранської політики.

Зазначається, що проєкт реалізується за підтримки Товариства Червоного Хреста України.