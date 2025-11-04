Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з Росії — ЗМІ

Віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль напередодні "сталевого саміту", який відбудеться в канцелярії 6 листопада, закликав до запровадження жорсткіших заходів проти Росії, зокрема до повного припинення імпорту російської сталі, повідомляє Der Spiegel.

"Необхідно якнайшвидше повністю припинити всі імпорти сталі з Росії", — заявив Клінгбайль.

Політик розкритикував те, що сталеві заготовки, вироблені в Росії та перероблювані в ЄС, досі не підпадають під санкції: "Неможливо пояснити працівникам нашої сталеливарної галузі, чому Європа все ще тримає ринок відкритим для Путіна".

