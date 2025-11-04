Інтерфакс-Україна
Події
05:25 04.11.2025

Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з Росії — ЗМІ

1 хв читати

Віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль напередодні "сталевого саміту", який відбудеться в канцелярії 6 листопада, закликав до запровадження жорсткіших заходів проти Росії, зокрема до повного припинення імпорту російської сталі, повідомляє Der Spiegel.

"Необхідно якнайшвидше повністю припинити всі імпорти сталі з Росії", — заявив Клінгбайль.

Політик розкритикував те, що сталеві заготовки, вироблені в Росії та перероблювані в ЄС, досі не підпадають під санкції: "Неможливо пояснити працівникам нашої сталеливарної галузі, чому Європа все ще тримає ринок відкритим для Путіна".

Джерело: https://www.spiegel.de/wirtschaft/spd-chef-lars-klingbeil-will-alle-stahlimporte-aus-russland-stoppen-a-ce687910-bf89-4b4e-bb5f-00e070aeaf71

Теги: #сталь #німеччина #імпорт #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:37 03.11.2025
Бійці ГУР знищили чергові об’єкти ППО російських загарбників у Криму

Бійці ГУР знищили чергові об’єкти ППО російських загарбників у Криму

10:19 03.11.2025
СБУ затримала 18-річного ворожого інформатора, який розставляв "відеопастки" на об'єктах "Укрзалізниці"

СБУ затримала 18-річного ворожого інформатора, який розставляв "відеопастки" на об'єктах "Укрзалізниці"

02:29 03.11.2025
Трамп заперечив, що адміністрація США розглядає питання російських активів як важіль у переговорах

Трамп заперечив, що адміністрація США розглядає питання російських активів як важіль у переговорах

10:33 02.11.2025
Сили безпілотних систем уразили 5 підстанцій у глибині РФ

Сили безпілотних систем уразили 5 підстанцій у глибині РФ

05:00 01.11.2025
Аеропорт Берліна тимчасово призупинив роботу через появу безпілотника - ЗМІ

Аеропорт Берліна тимчасово призупинив роботу через появу безпілотника - ЗМІ

13:09 31.10.2025
ДСНС України отримала п'ять одиниць сучасної рятувальної техніки від уряду Німеччини

ДСНС України отримала п'ять одиниць сучасної рятувальної техніки від уряду Німеччини

17:30 29.10.2025
Німеччина передала українським правоохоронцям підозрюваного у виробництві та збуті психотропів – Офіс генпрокурора

Німеччина передала українським правоохоронцям підозрюваного у виробництві та збуті психотропів – Офіс генпрокурора

17:15 28.10.2025
На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

11:36 28.10.2025
Україна має потребу в додаткових $1,9 млрд для імпорту газу, значну частину з яких уже залучили – глава "Нафтогазу"

Україна має потребу в додаткових $1,9 млрд для імпорту газу, значну частину з яких уже залучили – глава "Нафтогазу"

10:42 28.10.2025
Україна домовляється з Німеччиною й Італією щодо енергопідтримки – Зеленський

Україна домовляється з Німеччиною й Італією щодо енергопідтримки – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Міноборони розробляє нові контракти для військових із визначеними термінами служби — Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн: ЄС надає енергетичну допомогу та працює над забезпеченням фінансової допомоги Україні

Норвегія 4-5 листопада прийматиме зустріч міністрів оборони JEF, очікується участь Шмигаля

"Укренерго" у вівторок планує обмеження електрики населенню і промисловості

Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 840 осіб та 94 од. спецтехніки

Демократи та республіканці Палати представників США запропонували план для завершення "шатдауну"

4 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ворог втратив 57 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Генштаб ЗС Польщі: РФ активізувала операції для розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі

Сили оборони відбили з початку доби 151 ворожу атаку - Генштаб

Ірландія скоротить термін проживання для новоприбулих українців у державному житлі до 30 днів

До кінця року відкриються представництва "Build with Ukraine" у Берліні та Копенгагені — Камишін

Вучич заявив про можливість дострокових парламентських виборів на тлі масових протестів

США можуть закрити повітряний простір через тривалий шатдаун - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА