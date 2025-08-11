Інтерфакс-Україна
Події
21:56 11.08.2025

"Укрзалізниця" фіксує попит 5-8 пасажирів на одне місце на найпопулярніших напрямках у піковий сезон

Під час другого тижня серпневого пікового сезону пасажирських перевезень попит на найпопулярніші напрямки становить 5-8 пасажирів на одне місце, повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у понеділок.

"За багатьма популярними напрямками попит продовжує суттєво перевищувати пропозицію місць. На найпопулярніші напрямки попит — 5-8 пасажирів на одне місце, що призводить до швидкого розкуповування квитків одразу після відкриття продажів", – зазначили в компанії.

За звітний тиждень залізниця перевезла 637,8 тис. пасажирів, що співмірно з населенням Кривого Рогу.

В "Укрзалізниці" пояснили, що головна причина дефіциту місць – скорочення парку вагонів, яке перевищує темпи його поповнення. "Наш рухомий склад застаріває, руйнується ворожими обстрілами та досягає граничних термінів експлуатації, за якими потребує дороговартісного ремонту", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у телеграм-каналі.

У компанії наголосили, що збільшення кількості місць у поїздах можливе за умови стабільного фінансування, зокрема з державного та місцевих бюджетів, для закупівлі нових вагонів та поїздів "Інтерсіті+", проведення капітальних ремонтів і модернізації наявного рухомого складу.

 

Теги: #уз #місця #попит

