Ігор Коваль приступив до виконання обов'язків мера Одеси

Фото: https://www.facebook.com/odessa.koval/

Обовʼязки міського голови Одеси з 16 жовтня виконує секретар Одеської міської ради Ігор Коваль. Відповідне повідомлення оприлюднили на офіційному сайті Одеської міської ради.

У розпорядженні №1137К від 16 жовтня зазначено, що рішення ухвалено на підставі частини другої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", яка передбачає, що в разі дострокового припинення повноважень або відсутності міського голови його обов’язки виконує секретар міської ради.

Як повідомлялося, Комісія при президентові України з питань громадянства прийняла 14 жовтня рішення про припинення громадянства України міського голови Одеси Геннадію Труханову, який, як виявилось, є громадянином РФ та має діючий закордонний паспорт країни-агресора. Таке рішення, зокрема, ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки України і затверджене указом президента України.