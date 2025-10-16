Інтерфакс-Україна
Події
11:57 16.10.2025

Ігор Коваль приступив до виконання обов'язків мера Одеси

1 хв читати
Ігор Коваль приступив до виконання обов'язків мера Одеси
Фото: https://www.facebook.com/odessa.koval/

Обовʼязки міського голови Одеси з 16 жовтня виконує секретар Одеської міської ради Ігор Коваль. Відповідне повідомлення оприлюднили на офіційному сайті Одеської міської ради.

У розпорядженні №1137К від 16 жовтня зазначено, що рішення ухвалено на підставі частини другої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", яка передбачає, що в разі дострокового припинення повноважень або відсутності міського голови його обов’язки виконує секретар міської ради.

Як повідомлялося, Комісія при президентові України з питань громадянства прийняла 14 жовтня рішення про припинення громадянства України міського голови Одеси Геннадію Труханову, який, як виявилось, є громадянином РФ та має діючий закордонний паспорт країни-агресора. Таке рішення, зокрема, ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки України і затверджене указом президента України.

Теги: #виконувач_обовязків #одеса #мер #ігор_коваль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:09 15.10.2025
Міський голова Дніпрорудного загинув у російському полоні через катування

Міський голова Дніпрорудного загинув у російському полоні через катування

13:20 15.10.2025
СБУ викрила мешканця Одеси на підготовці ракетно-дронової атаки РФ по місту

СБУ викрила мешканця Одеси на підготовці ракетно-дронової атаки РФ по місту

12:55 15.10.2025
УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

12:34 15.10.2025
Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

12:06 15.10.2025
Глава Одеської обладміністрації вніс подання про створення в Одесі міської військової адміністрації

Глава Одеської обладміністрації вніс подання про створення в Одесі міської військової адміністрації

19:32 14.10.2025
Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом

Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом

16:24 14.10.2025
Експосадовцю Військової академії Одеси повідомлено про підозру в 1,1 млн грн незаконних виплат

Експосадовцю Військової академії Одеси повідомлено про підозру в 1,1 млн грн незаконних виплат

15:23 14.10.2025
Зеленський просить Кіпера та Сирського перевірити інформацію з петиції про створення в Одесі військової адміністрації

Зеленський просить Кіпера та Сирського перевірити інформацію з петиції про створення в Одесі військової адміністрації

11:59 14.10.2025
Труханов заявив про готовність пройти поліграф стосовно його громадянства

Труханов заявив про готовність пройти поліграф стосовно його громадянства

09:43 14.10.2025
Петиція про припинення громадянства мера Одеси на сайті президента за добу набрала необхідні для розгляду голоси

Петиція про припинення громадянства мера Одеси на сайті президента за добу набрала необхідні для розгляду голоси

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: РФ атакувала 357 різними засобами, є прямі ураження 14 ракетами та 37 ударними БпЛА

Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України – СЕО "Нафтогазу"

Екстрені відключення е/е в Києві та 9 областях – "Укренерго"

Росія вночі вдарила більше ніж 300 ударними дронами та 37 ракетами – Зеленський

Екстрені відключення світла запроваджено у Дніпропетровській області

ОСТАННЄ

В Україні в найближчу добу без опадів, у суботу помірні дощі

Сили оборони уразили Саратовський НПЗ – Генштаб ЗСУ

Київ просить швейцарські правоохоронні органи розслідувати інцидент із погрозами українській родині російськомовним чоловіком

Росіяни обстріляли Донеччину, одна людина загинула, шістьох поранено – ОВА

ПС ЗСУ: РФ атакувала 357 різними засобами, є прямі ураження 14 ракетами та 37 ударними БпЛА

Президент призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсманом

Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України – СЕО "Нафтогазу"

На Вінниччині виявлено факти незаконного заволодіння землями нацпарку "Кармелюкове Поділля"

Проєкт постанови про призначення Бережної віцепрем'єр-міністром з питань гуманітарної політики зареєстровано у Раді

Екстрені відключення е/е в Києві та 9 областях – "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА