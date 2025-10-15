УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення в місті Одеса військової адміністрації та розпорядження про призначення іі керівником Сергія Лисака, який раніше був на посаді глави Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

ПЕРЕДІСТОРІЯ: ПОЗБАВЛЕННЯ МЕРА ОДЕСИ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА

Комісія при президентові України з питань громадянства прийняла у вівторок, 14 жовтня, рішення про припинення громадянства України міського голови Одеси Геннадію Труханову, який, як виявилось, є громадянином РФ та має діючий закордонний паспорт країни-агресора. Таке рішення, зокрема, ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки України і затверджене указом президента України.

Перед тим у понеділок Труханов заявив, що побоюється позбавлення його громадянства України і застеріг, що проти нього готується дезінформація щодо нібито наявності в нього російського громадянства. Він зазначив, що це питання ставиться ще з 2014 року і відтоді він постійно пояснював, що в нього немає і ніколи не було громадянства РФ, і що його на предмет його наявності перевіряли всі відповідні органи України. Мер Одеси назвав це черговою провокацією та звернувся до всіх уповноважених органів. "Зробіть правову і ретельну перевірку. Прошу президента та компетентні служби уважно подивитися на документи й встановити правду", - закликав Труханов.

Тим не менше, Зеленський у вівторок підписав укази про позбавлення громадянства України Труханова, а також народного депутата Верховної Ради IV-VII скликань Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна. Він також заявив, що Одеса отримає більший захист та більшу підтримку у форматі міської військової адміністрації.

В той же день, відповідаючи на петицію про створення Одеської міської військової адміністрації на сайті голови держави, яку підтримали понад 25 тисяч громадян, президент повідомив, що звернувся з дорученням до голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера та головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського перевірити викладені в петиції факти, зокрема, що у відповідних територіальних громадах "не здійснюють або неналежним чином здійснюють свої повноваження органи місцевого самоврядування або існує загроза їхньому функціонуванню", що може слугувати підставою для створення військових адміністрацій певних населених пунктів.

Труханов заявив, що планує продовжувати виконання своїх повноважень доки міська рада припинить їх. Також він заявив, що припинення його українського громадянства є "фальсифікацією" і планує звернутися з позовами до українських судів, а також до Європейського суду з прав людини.

СТВОРЕННЯ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в середу, 15 жовтня, повідомив, що вніс подання про створення військової адміністрації в місті Одеса.

"Щоб не затягувати процес, мною було внесено подання на створення військової адміністрації – це дає начальнику новоствореної адміністрації повноважень більше, який буде миттєво реагувати на ті виклики, які сьогодні під час війни у нас виникають, і обстріли", - сказав Кіпер в ефірі національного телемарафону в середу.

Коментуючи не підтверджену ще на той момент інформацію щодо призначення на посаду голови цієї військової адміністрації Сергія Лисака, який очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію, голова Одеської обласної військової адміністрації повідомив, що "є рішення військового командування стосовно того, що саме цю посаду заняла б людина, яка народилася в місті Одеса, досвідчений офіцер, який має бойовий досвід і який буде тільки в допомогу нашим мешканцям в ці складні часи".

При цьому Кіпер відмовився коментувати рішення про позбавлення Труханова громадянства України, зазначивши, що це зробити уповноважені органи на підставі документів, які є в їх розпорядженні.

На питання, про мав на увазі Зеленський, коли казав, що Одеса потребує більшої уваги, він відповів: "Звичайно, це виклики перед суспільством, які дає нам війна. Сьогодні допомога людям – це пріоритет.

За словами Кіпера, наразі в Одесі "світло є, вода є, всі проблеми, які виникають, вирішуються в штатному режимі".

ПРИЗНАЧЕННЯ ЛИСАКА ГОЛОВОЮ МІСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Одразу після заяви Кіпера на сайті президента України Володимира Зеленського було опубліковане розпорядження, яким голова держави призначив головою Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, який раніше був на посаді глави Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

"Призначити Лисака Сергія Петровича начальником Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області", - йдеться в тексті розпорядження №119/2025-рп від 15 жовтня 2025 року, опублікованого на сайті президента.

Указом №787/2025 Зеленський звільнив Лисака з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації "згідно з поданою ним заявою".

Також він вніс до свого указу від 2017 року "Про перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями ЗСУ у державних органах" словами "начальника Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області".

Сам Лисак повідомив, що у середу він закінчує роботу на посаді начальника Дніпропетровської обладміністрації. "Сьогодні закінчую свою роботу на посаді начальника Дніпропетровської ОВА. Позаду – чималий шлях, пройдений за понад 2,5 роки. Він був сповнений викликів, перед якими ворог ставив щодень. Втім, з командою не відступали від чітких пріоритетів. Серед них – допомога Силам оборони, розвиток ветеранської політики, соціального, реабілітаційного та освітнього напрямків. І попереду – не менш відповідальні задачі", - написав він у Телеграмі.

Лисак подякував президентові України за довіру, очільникам районів та громад за злагоджену роботу.

Як відомо з відкритих джерел, Лисак – кадровий співробітник Служби безпеки України, у лютому 2023 року указом Зеленського був призначений головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

У липні 2022 року був призначений начальником СБУ в Дніпропетровській області. У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала. Після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року приймав участь у бойових діях на території Житомирської області. З 2020 до 2022 року очолював управління СБУ в Житомирській області. У 2014-2015 та 2017 роках брав участь у Антитерористичній операції на Донбасі.

НОВИЙ ОЧІЛЬНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

Також 15 жовтня Зеленський підписав указ про призначення тимчасово виконуючим обов'язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Владислава Гайваненка, який з 2024 року обіймав посаду заступника голови цієї ж обладміністрації.

Відповідний указ №788/2025 розміщено на сайті президента.

Джерела:

https://www.president.gov.ua/documents/7872025-56877

https://www.president.gov.ua/documents/7882025-56881

https://www.president.gov.ua/documents/7892025-56885

https://www.president.gov.ua/documents/7902025-56889

https://www.president.gov.ua/documents/1192025-rp-56893

https://petition.president.gov.ua/petition/253304

https://t.me/truonline/7985

https://t.me/dnipropetrovskaODA/24961

https://www.youtube.com/watch?v=lnrp2S2L6qk

https://suspilne.media/odesa/1138812-a-budu-podavati-do-sudu-reakcia-gennadia-truhanova-na-pozbavlenna-gromadanstva/

https://www.chesno.org/politician/211312/