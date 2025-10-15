Інтерфакс-Україна
12:34 15.10.2025

Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

Президент України Володимир Зеленський утворив військову адміністрацію міста Одеса, підписавши у середу відповідний указ №789/2025.

"Постановляю: утворити Одеську міську військову адміністрацію Одеського району Одеської області; Генеральному штабу Збройних сил України, Одеській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації", - йдеться в тексті указу від 15 жовтня.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше у середу глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що вніс подання про створення військової адміністрації в місті Одеса.

"Щоб не затягувати процес, мною було внесено подання на створення військової адміністрації – це дає начальнику новоствореної адміністрації повноважень більше, який буде миттєво реагувати на ті виклики, які сьогодні під час війни у нас виникають, і обстріли", - сказав Кіпер в ефірі національного телемарафону в середу.

На питання, про мав на увазі Зеленський, коли казав, що Одеса потребує більшої уваги, він відповів: "Звичайно, це виклики перед суспільством, які дає нам війна. Сьогодні допомога людям – це пріоритет.

За словами Кіпера, наразі в Одесі "світло є, вода є, всі проблеми, які виникають, вирішуються в штатному режимі".

Як повідомлялося, 15 жовтня президент України Володимир Зеленський призначив головою Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, який раніше був на посаді глави Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

У вівторок, 14 жовтня, Комісія при президентові України з питань громадянства прийняла рішення про припинення громадянства України міському голові Одеси Геннадію Труханову, який, як виявилось, є громадянином РФ та має діючий закордонний паспорт країни-агресора. Таке рішення, зокрема, ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки України і затверджене указом президента України. Зеленський в свою чергу заявив, що Одеса отримає більший захист та більшу підтримку у форматі міської військової адміністрації.

В той же день, відповідаючи на петицію про створення Одеської міської військової адміністрації на сайті голови держави, яку підтримали понад 25 тисяч громадян, президент повідомив, що звернувся з дорученням до Кіпера та головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського перевірити викладені в петиції факти, зокрема, що у відповідних територіальних громадах "не здійснюють або неналежним чином здійснюють свої повноваження органи місцевого самоврядування або існує загроза їхньому функціонуванню", що може слугувати підставою для створення військових адміністрацій певних населених пунктів.

Труханов заявив, що планує продовжувати виконання своїх повноважень доки міська рада припинить їх. Також він заявив, що припинення його українського громадянства є "фальсифікацією" і планує звернутися з позовами до українських судів, а також до Європейського суду з прав людини.

Теги: #військова_адміністрація #одеса #указ #зеленський

