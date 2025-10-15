Президент звільнив Лисака з посади глави Дніпропетровської ОДА та призначив начальником Одеської МВА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, який раніше був на посаді глави Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

"Призначити Лисака Сергія Петровича начальником Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області", - йдеться в тексті розпорядження №119/2025-рп від 15 жовтня 2025 року, опублікованого на сайті голови держави.

Сергій Лисак повідомив, що у середу він закінчує роботу на посаді начальника Дніпропетровської ОВА.

"Сьогодні закінчую свою роботу на посаді начальника Дніпропетровської ОВА. Позаду – чималий шлях, пройдений за понад 2,5 роки. Він був сповнений викликів, перед якими ворог ставив щодень. Втім, з командою не відступали від чітких пріоритетів. Серед них – допомога Силам оборони, розвиток ветеранської політики, соціального, реабілітаційного та освітнього напрямків. І попереду – не менш відповідальні задачі", - написав він у Телеграмі.

Лисак подякував президентові України за довіру, очільникам районів та громад за злагоджену роботу

Як відомо з відкритих джерел, Сергій Лисак – кадровий співробітник СБУ, у лютому 2023 року указом президента України його було призначено очільником Дніпропетровської обласної військової адміністрації. У липні 2022 року було призначено начальником Служби безпеки України у Дніпропетровській області. У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала. Після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року брав участь у бойових діях на території Житомирської області.

З 2020 до 2022 року Лисак очолював управління СБУ в Житомирській області. У 2014-2015 рр. та в 2017 році брав участь у Антитерористичній операції на Донбасі.