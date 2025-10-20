Рубіо провів телефонну розмову із Лавровим - Держдеп

Державний секретар США Марко Рубіо у понеділок, 20 жовтня, провів розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, повідомив заступник речника Держепу США Томмі Піготт.

Як зазначили у Держдепартаменті США, Рубіо та Лавров обговорили наступні кроки після телефонної розмови 16 жовтня між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

"Держсекретар наголосив на важливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви та Вашингтону співпрацювати у просуванні довгострокового врегулювання російсько-української війни відповідно до бачення президента Трампа", - йдеться у повідомленні.

Раніше Reuters з посиланнями на обізнані джерела писало, що Рубіо може зустрітися з Лавровим у четвер, 23 жовтня.