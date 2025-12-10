Інтерфакс-Україна
00:17 10.12.2025

Російський НПЗ у Сизрані припинив роботу внаслідок пошкодження українськими дронами - ЗМІ

Російський нафтопереробний завод у Сизрані зупинив роботу через атаку українських дронів 5 грудня, повідомляє агенція Reuters у вівторок, посилаючись на власні джерела.

"Російський нафтопереробний завод у Сизрані на Волзі зупинив переробку нафти 5 грудня після пошкодження в результаті атаки українських дронів, повідомили у вівторок два джерела в галузі", - йдеться у повідомленні Reuters.

Агенція наводить заяву "військових України", зроблену в п'ятницю, що "вночі завдали ударів з великої відстані по нафтопереробному заводу в російському місті Сизрань і порту Темрюк у Краснодарському краї".

"Джерела повідомили, що дрони вразили установку первинної переробки нафти CDU-6, яка є основним обладнанням заводу і вже була об'єктом атаки дронів у серпні, після чого потребувала двотижневого ремонту. Одне з джерел повідомило, що останні ремонтні роботи можуть тривати близько місяця", - зазначає Reuters.

Власником НПЗ у Сизрані є компанія "Роснефть".

"Торік нафтова переробка на Сизранському заводі була значно нижчою за потужність і становила близько 90 000 барелів на добу, або 4,3 мільйона метричних тонн. Торік завод виробив 800 000 тонн бензину, 1,5 мільйона тонн дизельного палива та 700 000 тонн мазуту", - повідомляє Reuters, посилаючись на джерела в галузі.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/russias-syzran-oil-refinery-halted-by-december-5-drone-attack-sources-say-2025-12-09/

