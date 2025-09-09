Інтерфакс-Україна
Події
17:39 09.09.2025

Перші пускові установки двох систем Patriot, які Німеччина зобов'язалася поставити, вже передані Україні - Пісторіус

2 хв читати
Перші пускові установки двох систем Patriot, які Німеччина зобов'язалася поставити, вже передані Україні - Пісторіус
Фото: https://www.spiegel.de/politik/

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який співголовує на 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") разом з британським колегою Джоном Гілі, повідомив про поставку до України перших пускових установок до ЗРК " Patriot".

"Окрім постійного постачання систем озброєння та боєприпасів, Німеччина зараз доставляє до України дві повні системи Patriot. Перші пускові установки вже передані Україні", - сказав він, відкриваючи засідання у форматі "Рамштайн".

30-те засідання Контактної групи з питань оборони України ( "Рамштайн") у гібридному форматі стартувало у вівторок ввечері. У Лондоні присутні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, генсек НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль. Інші учасники приєдналися до зустрічі онлайн.

Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що з командою відомства прибув в Лондон на засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", також запланована низка перемовин з урядовцями країн-партнерів і приватними виробниками.

1 серпня Міноборони Німеччини повідомило, що на першому етапі надасть Україні додаткові пускові установки Patriot у стислі терміни; далі протягом найближчих двох-трьох місяців Берлін передасть ще частину систем, щоб посилити протиповітряну оборону України додатковими батареями Patriot.

З Міністерством оборони США домовлено, що Німеччина в обмін на це першою отримає новітні системи Patriot, вироблені в прискореному режимі. Фінансування здійснюватиметься Німеччиною.

Теги: #пісторіус #ппо_patriot #рамштайн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:52 09.09.2025
Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

17:45 09.09.2025
Пісторіус на "Рамштайні": Німеччина започаткує нову ініціативу "deep strike" та посилить підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії

Пісторіус на "Рамштайні": Німеччина започаткує нову ініціативу "deep strike" та посилить підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії

17:36 09.09.2025
Розпочалося 30-те засідання у форматі "Рамштайн"

Розпочалося 30-те засідання у форматі "Рамштайн"

21:19 07.09.2025
Зеленський анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" наступного тижня

Зеленський анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" наступного тижня

14:50 11.08.2025
Україна та Німеччина обговорили поставки Patriot та виробництво боєприпасів - Міноборони

Україна та Німеччина обговорили поставки Patriot та виробництво боєприпасів - Міноборони

10:12 25.07.2025
Україна отримала підтвердження на 3 системи Patriot із 10 необхідних – Зеленський

Україна отримала підтвердження на 3 системи Patriot із 10 необхідних – Зеленський

17:56 23.07.2025
Україна може не отримати анонсовані Трампом Patriot до весни 2026 року – ЗМІ

Україна може не отримати анонсовані Трампом Patriot до весни 2026 року – ЗМІ

16:35 21.07.2025
Шмигаль та Пісторіус обговорили фінансові та військові потреби України, зокрема посилення ППО та розширення виробництва дронів

Шмигаль та Пісторіус обговорили фінансові та військові потреби України, зокрема посилення ППО та розширення виробництва дронів

16:13 21.07.2025
Перші профінансовані Німеччиною українські далекобійні дрони будуть доставлені ЗСУ протягом наступних кількох днів - Пісторіус

Перші профінансовані Німеччиною українські далекобійні дрони будуть доставлені ЗСУ протягом наступних кількох днів - Пісторіус

16:01 21.07.2025
Німеччина сприятиме якнайшвидшому наданню Україні п'яти систем Patriot - Пісторіус

Німеччина сприятиме якнайшвидшому наданню Україні п'яти систем Patriot - Пісторіус

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

Пісторіус на "Рамштайні": Німеччина започаткує нову ініціативу "deep strike" та посилить підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії

Президент Євроради про удар по Яровій: Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир?

Кількість загиблих у Яровій зросла до 23, відомо про 18 поранених – очільник Лиманської МВА

У Саратовській області РФ підірвано магістральний нафтопровід - джерела

ОСТАННЄ

"Київтеплоенерго", готуючись до зими, відремонтувало понад 560 водогрійних котлів

Зеленський привітав прем'єра Норвегії з результатами виборів та подякував за підтримку

Укроборонпром посів 16 місце за динамікою росту серед оборонних компаній світу - гендиректор

Свириденко передала місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці

В РФ бояться повернення додому учасників війни в Україні – ЗМІ

Сибіга привітав Бербок: Генасамблея ООН має лишатися активною силою міжнародного миру і безпеки

"ДТЕК" за 7 міс. виконав понад 57 тис. ремонтів у розподільчих мережах без відключень світла

В Яровій вже 24 загиблих, 19 поранених внаслідок удару РФ – ДСНС

Глава МЗС Чехії після удару по Яровій закликав до жорсткіших санкцій проти РФ та сильнішої підтримки України

Необхідно зважати на досвід РФ з підтримки спеціальностей, які готують спеціалістів для стратегічних галузей - ректор КПІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА