Інтерфакс-Україна
Події
17:43 25.07.2025

Зеленський поставив завдання: здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу

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Зеленський поставив завдання: здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу

Президент України Володимир Зеленський відвідав підприємство з виробництва дронів-перехоплювачів, є завдання - здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу.

"Говорив сьогодні з виробниками дронів-перехоплювачів. Був на підприємстві, подякував команді, побачив, як виробляється захист для наших міст і сіл, для наших людей. Україна вміє робити класні речі та зберігає технологічне лідерство в захисті життя. Завдання для виробників поставлене чітке – це здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

За словами президента, урядовці забезпечують контрактування, також Україна постійно працює з партнерами, щоб не було дефіциту фінансування.

"Український виробничий потенціал – це частина спільної сили європейців. Дякую всім, хто цю силу розбудовує!", - додав Зеленський.

Теги: #дрони_перехоплювачі

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